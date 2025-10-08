Greta Thunberg susține că a fost „răpită și torturată” de către armata israeliană, după arestarea activiștilor de pe flotila cu ajutor umanitar pentru Gaza

Greta Thunberg și activiștii din Flotila Global Sumud țin o conferință de presă în centrul Stockholmului, Suedia, pe 7 octombrie 2025. FOTO: Caisa Rasmussen/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Activista suedeză de mediu Greta Thunberg a susținut marți că ea și alte oameni de pe flotila care a încercat să livreze ajutoare umanitare în Fâșia Gaza au fost supuși torturii în închisoarea israeliană în care au fost ținuți după arestare, informează Reuters.

Thunberg a declarat, într-o conferință de presă la Stockholm, că ea și alții au fost „răpiți și torturați” de armata israeliană.

Activista a refuzat să ofere detalii suplimentare, adăugând, atunci când reporterii au insistat, că nu a primit apă potabilă și că alte persoane ținute în detenție au fost private de medicamente esențiale.

„Personal, nu vreau să împărtășesc ceea ce am suferit, pentru că nu vreau să ajungă în titlurile ziarelor și să se scrie «Greta a fost torturată», pentru că nu asta este știrea în acest caz”, a spus ea, adăugând că ceea ce au suferit ei pălește în comparație cu ceea ce trăiesc zilnic oamenii din Fâșia Gaza.

Ministerul de Externe al Israelului nu a răspuns imediat unei solicitări Reuters de a comenta afirmațiile Gretei Thunberg, dar a negat în repetate rânduri că ar fi aplicat rele tratamente persoanelor reținute.

„Toți oamenii reținuți (…) au avut acces la apă, hrană și toalete; nu li s-a refuzat accesul la asistență juridică și toate drepturile lor legale au fost respectate pe deplin”, a spus săptămâna trecută, pentru Reuters, un purtător de cuvânt al Ministerului israelian de Externe.

Thunberg a făcut parte din Flotila Global Sumud, un grup de nave care a încercat să ajungă în Gaza pentru a aduce ajutoare umanitare și a atrage atenția asupra situației dificile din enclava palestiniană, unde majoritatea celor 2,2 milioane de locuitori au fost alungați din casele lor, în timp ce Organizația Națiunilor Unite (ONU) afirmă că foametea face ravagii acolo.

Greta Thunberg a fost reținută împreună cu 478 de persoane din flotilă și expulzată din Israel în cursul zilei de luni.

Israelul, care susține că informațiile și relatările privind foametea din Gaza sunt exagerate, a catalogat flotila cu ajutoare umanitare drept „o manevră publicitară” în beneficiul grupării militante palestiniene Hamas și o provocare. Anterior, Thunberg fusese reținută pe mare într-o încercare similară de a sparge blocada israeliană asupra Fâșiei Gazei, în luna iunie.

Activiștii suedezi au afirmat sâmbătă că Thunberg a fost împinsă și forțată să poarte un steag israelian în timpul detenției, dar Thunberg nu a menționat acest lucru în cadrul conferinței de presă de marți.

Thunberg și alți participanți s-au plâns, de asemenea, că guvernul suedez nu le-a acordat suficient ajutor în timpul detenției din Israel.

Guvernul de la Stockholm a spus marți, într-un comunicat de presă, că a recomandat în repetate rânduri evitarea deplasărilor în Fâșia Gaza, dar că a acordat totuși sprijin consular activiștilor și că a subliniat în fața Israelului importanța tratării corespunzătoare a cetățenilor suedezi.