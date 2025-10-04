Greta Thunberg spune că este ținută într-o celulă „infestată cu ploșnițe” și fără suficientă apă și mâncare, în detenția israeliană

Imagine preluată dintr-o înregistrare video difuzată de Ministerul israelian de Externe pe 1 octombrie 2025, care o arată pe activista suedeză pentru climă Greta Thunberg (dreapta) alături de un soldat israelian. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Activista pentru mediu Greta Thunberg le-a transmis autorităților suedeze că este supusă unui tratament dur în detenția israeliană, după ce a fost arestată și îndepărtată de pe o flotilă care transporta ajutoare către Gaza, potrivit unei corespondențe consultate de The Guardian.

Potrivit corespondenței, un alt deținut a relatat că forțele israeliene ar fi fotografiat-o pe Greta Thunberg în timp ce era obligată să țină în mâini niște steaguri, a căror identitate nu este cunoscută.

Într-un e-mail trimis de Ministerul suedez de Externe către apropiați ai Gretei Thunberg și consultat de The Guardian, un oficial care a vizitat-o pe activistă în închisoare a relatat că aceasta a spus că a fost reținută într-o celulă infestată cu ploșnițe și că nu a primit suficientă mâncare și apă.

„Ambasada a reușit să se întâlnească cu Greta”, se arată în mesaj. „Ea a spus că suferă de deshidratare. A primit cantități insuficiente de apă și hrană. A mai spus că i-au apărut iritații pe piele, pe care le suspectează a fi cauzate de ploșnițe. A vorbit despre un tratament dur și a spus că a fost obligată să stea perioade lungi pe suprafețe dure.”

„Un alt deținut ar fi spus unei alte ambasade că a văzut-o pe Greta Thunberg fiind forțată să țină steaguri în timp ce era fotografiată. Ea s-a întrebat dacă imaginile respective au fost distribuite”, a adăugat oficialul Ministerului suedez de Externe.

Armata israeliană a interceptat flotila cu ajutor umanitar care voia să spargă blocada asupra Fâșiei Gaza

Thunberg se numără printre cei 437 de activiști, parlamentari și avocați care fac parte din Global Sumud Flotilla (GSF), o coaliție formată din peste 40 de nave cu ajutoare umanitare, al cărei scop era să spargă blocada maritimă impusă de Israel asupra Fâșiei Gaza de 16 ani.

În noaptea de joi spre vineri, forțele israeliene au interceptat toate ambarcațiunile și i-au arestat pe toți membrii echipajelor. Majoritatea sunt deținuți la Ketziot, cunoscută și sub numele de Ansar III, o închisoare de maximă securitate din deșertul Negev, folosită în principal pentru reținerea prizonierilor palestinieni acuzați de Israel de implicare în activități militante sau teroriste.

În trecut, activiștii reținuți de Israel nu erau urmăriți penal, prezența lor fiind tratată ca o chestiune de imigrație.

Potrivit avocaților organizației neguvernamentale Adalah, drepturile membrilor echipajelor au fost „încălcate în mod sistematic”. Aceștia au raportat că activiștilor li s-au refuzat accesul la apă, condiții sanitare, medicamente și posibilitatea de a-și contacta imediat avocații, „într-o încălcare clară a drepturilor fundamentale la un proces echitabil, la imparțialitate și la asistență juridică”.

Echipa juridică italiană care reprezintă flotila a confirmat că persoanele reținute au fost lăsate „ore întregi fără mâncare sau apă – până târziu în noapte”, cu excepția „unui pachet de chipsuri oferit Gretei și arătat camerelor”. Avocații au raportat, de asemenea, cazuri de abuz verbal și fizic.

În timpul unei vizite la Ashdod, joi seară, ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, reprezentant al aripii de extremă dreapta, a fost filmat numindu-i pe activiști „teroriști”, în timp ce stătea în fața lor.

„Aceștia sunt teroriștii flotilei”, a spus el, vorbind în ebraică și arătând spre zecile de persoane așezate pe jos. Purtătorul său de cuvânt a confirmat că imaginile au fost filmate joi seară în portul Ashdod.

Unii activiști pot fi auziți strigând: „Eliberați Palestina.”

Ben-Gvir a cerut anterior ca activiștii să fie închiși, nu deportați.

După arestarea lor, echipa juridică a flotilei și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tratamentul la care ar putea fi supuși membrii echipajelor, în special cei care au mai fost reținuți anterior de autoritățile israeliene în urma încercărilor de a sparge blocada navală asupra Gazei. Este a doua oară când Greta Thunberg este arestată alături de alți membri ai flotilei, după o tentativă similară la începutul acestui an, care s-a încheiat tot cu arestarea și deportarea activiștilor.

Baptiste André, un medic francez care s-a aflat pe una dintre navele flotilei în luna iunie, a declarat jurnaliștilor, la întoarcerea în Franța, că a fost martor la modul în care agenții de frontieră israelieni îi batjocoreau și îi privau deliberat de somn pe pasageri, în special pe Greta Thunberg.

Oficialul suedez a menționat, în e-mailul citat, că Thunberg a fost rugată de autoritățile israeliene să semneze un document.

„Ea a spus că nu era sigură ce înseamnă acel document și nu a vrut să semneze nimic ce nu înțelegea”, se arată în mesaj. Reprezentantul Ministerului suedez de Externe a precizat că Thunberg a avut acces la asistență juridică.

Organizația Adalah a explicat, într-un comunicat anterior, că, deși autoritățile israeliene au evidențe cu persoanele care au mai participat la flotile umanitare, activiștii – inclusiv Thunberg – sunt, de regulă, tratați la fel ca participanții pentru prima dată, fiind supuși unei detenții scurte și ulterior deportați.

The Guardian a contactat Serviciul Penitenciar Israelian, armata israeliană (IDF) și Ministerul israelian de Externe, însă niciuna dintre instituții nu a oferit, deocamdată, un răspuns la solicitarea de comentarii.