Grevă la Starbucks în SUA din cauza noului cod vestimentar impus angajaților

Noile reguli intrate în vigoare luni în America de Nord, impuse de lanțul de cafenele Starbucks, urmăresc „crearea unui sentiment de familiaritate pentru clienți”, afirmă compania. Însă ele stârnesc furia unui sindicat care reprezintă mii de angajați, relatează Le Figaro.

Unii americani pasionați de caramel macchiato și alte cafele vândute de Starbucks vor trebui să aibă răbdare. Săptămâna aceasta, organizația Starbucks Workers United, care susține că reprezintă 11.000 de angajați ai companiei, le cere acestora să intre în grevă. Motivul? Noua politică vestimentară impusă de brand.

Pe 14 aprilie, Starbucks a anunțat reguli mai stricte care reglementează în mod mai riguros îmbrăcămintea angajaților săi care se ocup de servirea clienților în America de Nord.

Obiectivul declarat al companiei este „favorizarea unor opțiuni de culori simplificate, care să pună în valoare emblematicul nostru șorț verde și să creeze un sentiment de familiaritate pentru clienții noștri, indiferent de cafeneaua pe care o vizitează în America de Nord”.

Astfel, începând de luni, 12 mai, angajații trebuie să poarte „cămași negre simple” și „blugi în orice nuanță de kaki, negru sau albastru”. Schimbările urmăresc să ofere o „experiență […] mai coerentă” pentru clienți, într-un context în care lanțul traversează o perioadă dificilă și a anunțat, în februarie, că va renunța la 1.100 de angajați.

Compania cunoscută pentru politicile sale împotriva sindicatelor a precizat, de asemenea, că va furniza gratuit câte două tricouri angajaților săi – un număr considerat insuficient de reprezentanții sindicali.

Această evoluție a fost primită prost de sindicatul lanțului de cafenele, care consideră că marca „va implementa o politică vestimentară mult mai restrictivă și mai limitativă”.

Starbucks just announced a significantly more conservative dress code, instead of finalizing fair contracts and addressing actual issues like understaffing and lack of guaranteed hours. Our union has been fighting for a contract that expands the dress code. pic.twitter.com/JJFHCDkEqi

„Starbucks își pierde timpul cu politici care fac magazinele mai puțin primitoare, atât pentru angajați, cât și pentru clienți”, critică Starbucks Workers United într-o postare pe rețelele sociale. Angajații își doresc „un cod vestimentar care să le permită să vină îmbrăcați așa cum doresc”, subliniază aceasta.

În plus, organizația sindicală susține că regulile au fost impuse fără nicio consultare prealabilă.

În timp ce unii angajați își cumpăraseră anterior haine marca Starbucks pentru a lucra în cafenelele lanțului, „acum li se spune că nu le mai pot purta. Și se simt cam păcăliți”, explică o reprezentantă într-o înregistrare video.

Across the country, baristas are walking out and pushing back on Starbucks's illegally implemented policy change in union stores.



Workers shouldn't need to spend $$$ out-of-pocket to replace perfectly good shirts, pants, & shoes when we’re already struggling to get by! pic.twitter.com/dQQ7bhcCFF