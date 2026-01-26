Grindeanu: Nici liberalii nu sunt de acord cu măsurile de austeritate. Pare că în jurul acestui tip de politică au mai rămas doar USR-işti

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nici membrii PNL, partidul condus de premierul Ilie Bolojan, nu sunt de acord cu măsurile de austeritate propuse de prim-ministru şi implementate de Guvern. „Pare că în jurul acestui tip de politică de austeritate a mai rămas o parte dintre USR-işti, că liberali nu sunt, şi acel cor de lăudători dintr-o zonă neînregimentată politic, mai mult o zonă de ONG”, spune Grindeanu.

Liderul PSD a fost întrebat, luni seară, la România TV, dacă este de acord cu colegii săi de partid care cred că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, relatează News.ro. Fără a da un răspuns concret, Grindeanu a arătat că nici măcar liberalii nu susţin măsurile propuse de prim-ministru.

„Ştiţi că sunt un om mai aşezat şi nu adeptul acestor ieşiri, să zicem, mai abrupte (solicitările privind demisia – n.r.), dar eu nu m-aş uita la colegii mei. Hai să ne uităm la ce înseamnă şi ce spun liberalii. Pentru că văd în ultima săptămână, cel puţin, mulţi liberali care au ieşit să conteste… nu contestă persoana domnului Bolojan, ci măsurile, şi sunt din ce în ce mai mulţi. Pare că în jurul acestui tip de politică de austeritate, de dat oamenii afară, de pus taxe şi impozite, de austeritate, pe scurt, a mai rămas o parte dintre USR-işti, că liberali nu sunt, şi acel cor de lăudători dintr-o zonă neînregimentată politic, mai mult pe o zonă de ONG. Cam ăştia au rămas în zona asta”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a amintit că PSD s-a opus majorării taxei pe valoarea adăugată (TVA). „Eu vreau să vă spun că astăzi sunt absolut convins că nu era, şi îi dau dreptate preşedintelui Nicuşor Dan, că nu era nevoie să creştem TVA-ul. (…) De la început s-a spus că nu e nevoie de creşterea TVA-ului, dar s-a mers cu care pe care, dacă vă aduceţi aminte. Nu creşte TVA-ul, nu merg prim-ministru, ceva de genul acesta. Dar ţine de trecut, e un lucru deja întâmplat. Încasările la bugetul de stat nu au stat mult mai bine decât au stat anul trecut, toate lucrurile acestea arată că nu s-a justificat această creştere, ceea ce mulţi români au spus acest lucru”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Pachetul privind administraţia şi cel privind relansarea economică trebuie să fie aprobate în acelaşi timp

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a mai declarat la România TV că nu va accepta ca Guvernul să îşi asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administraţia şi pe cel privind relansarea economică şi că în coaliţie s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri.

„Noi ne-am vazut azi la coaliţie pe o agendă discutata de săptămâna trecută legată de buget, legată de discuţiile care au avut loc la Ministerul Finanţelor pe pachetul de relansare şi legat de un anumit calendar pentru asumarea concomitent pe cele două pachete, unul de administraţie şi celălalt de relansare economică şi pe calendarul cu aprobarea bugetului. (…) Eu vreau să vă spun un lucru foarte clar şi l-am spus şi astăzi în coaliţie, iar punctul meu de vedere a fost întărit şi de către domnul Kelemen Hunor, eu vă spun că PSD nu renunţă sub nicio formă la acest pachet de relansare economică. (…) E clar că România are nevoie şi de aşa ceva pentru că de şase-şapte luni noi vorbim doare de tăieri, de dat oamenii afară, de restructurări, de creşteri de TVA, de creşteri de impozite. Lucrurile acestea trebuie să înceteze şi trebuie să ne ocupăm şi de partea cealaltă. Acest pachet de relansare a economiei este extrem de important din punctul nostru de vedere şi este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii. (…) S-a încercat astăzi un fel de decuplare a celor două pachete, dar eu cred că lucrurile au fost bine înţelese – amândouă pachetele trebuie să fie în acelaşi timp aprobate”, a spus Grindeanu, potrivit Agerpres.