Groenlanda a ratificat acordul cu SUA. Opoziția este nemulțumită de prevederile tratatului

Parlamentul Groenlandei a ratificat marţi acordul de securitate încheiat în acest an cu preşedintele american Donald Trump, deşi unii membri ai opoziţiei au pus la îndoială valoarea economică a acordului, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda au semnat în septembrie un acord, menit să pună capăt tensiunilor în urma ameninţărilor repetate ale lui Trump de luare sub control de către SUA a vastei insule arctice, teritoriu danez auto-guvernat bogat în zăcăminte minerale şi amplasat strategic.

Acordul extinde rolul militar al SUA în Groenlanda, deschizând calea pentru două noi baze militare şi sistemul de apărare antirachetă ‘Golden Dome’, în acelaşi timp reafirmând suveranitatea daneză şi dreptul groenlandezilor la autodeterminare.

Marţi, acordul a fost aprobat cu 16 voturi pentru, niciunul împotrivă şi 7 abţineri.

Casa Albă a anunţat în ianuarie că preşedintele Trump discuta opţiuni de achiziţie a Groenlandei, inclusiv printr-o potenţială intervenţie militară, ceea ce a alarmat guvernele europene şi a declanşat eforturi diplomatice intense pentru calmarea situaţiei.

Ministrul de externe groenlandez, Mute Egede, a spus marţi că ratificarea acordului este un pas important pentru insulă. „Trebuie să acceptăm faptul că pacea şi stabilitatea nu mai sunt ceva de la sine înţeles”, a declarat el în parlamentul de la Nuuk cu puţin timp înaintea votului.

Partidul de opoziţie Naleraq, cea mai proeminentă voce politică pro-independenţă, a pus sub semnul întrebării valoarea economică a acordului.

„Noi căutăm un acord mai bun de care să putem beneficia când vom deveni stat independent. Însă din acest acord nu se câştigă beneficii economice”, a spus preşedintele Naleraq, Pele Broberg, în timpul dezbaterilor.

Parlamentul danez urmează să se pronunţe în primă lectură asupra acordului pe 11 noiembrie, urmată de o a doua lectură şi un vot pe 19 noiembrie.

Acordul executiv va intra în vigoare imediat ce va fi ratificat de Groenlanda şi Danemarca, nefiind necesară aprobarea din partea Senatului american.