Groenlanda îi transmite lui Trump un mesaj fără echivoc: „Dacă trebuie să alegem”

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, într-o conferință de presă comună, la Copenhaga, pe 13 ianuarie 2026. FOTO: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia

Prim-ministrul Groenlandei a declarat marți că națiunea sa ar prefera să rămână parte a Danemarcei decât să devină un teritoriu al Statelor Unite, în contextul eforturilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice, informează Reuters.

Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, după ce Trump a intensificat recent amenințările că va prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.

Însă „Groenlanda nu este de vânzare și nu dorește să se alăture Statelor Unite”, a declarat premierul insulei, Jens-Frederik Nielsen, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul danez Mette Frederiksen, la Copenhaga.

„Ne confruntăm cu o criză geopolitică și, dacă trebuie să alegem între Statele Unite și Danemarca aici și acum, atunci alegem Danemarca”, a spus Nielsen. „Suntem uniți în cadrul Regatului Danemarcei”, a adăugat el.

Mișcare către independență

Deși Danemarca a stăpânit Groenlanda timp de secole, teritoriul s-a îndreptat treptat spre independență începând din 1979, un obiectiv împărtășit de toate partidele politice alese în parlamentul insulei.

Nu este clar imediat dacă declarația de marți semnalează o schimbare permanentă a acestei politici.

Trump susține că Groenlanda este vitală pentru securitatea SUA și că Statele Unite trebuie să o dețină pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe în viitor acest teritoriu strategic și bogat în minerale.

Oficialii de la Casa Albă au discutat diverse planuri pentru a aduce Groenlanda sub controlul SUA, inclusiv posibila utilizare a armatei americane și plăți forfetare către groenlandezi, ca parte a eforturilor de a-i convinge să se separe de Danemarca.

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, și omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt, au solicitat o întâlnire cu Rubio după amenințările lui Trump.

„Vicepreședintele SUA, JD Vance, a dorit, de asemenea, să participe la întâlnire și va fi gazda acesteia, care va avea loc, prin urmare, la Casa Albă”, le-a spus Rasmussen reporterilor la Copenhaga, marți dimineață.

„Motivul pentru care am solicitat întâlnirea (…) a fost acela de a muta întreaga discuție… într-o sală de ședințe, unde ne putem privi în ochi și discuta despre aceste lucruri”, a adăugat el.

„Partea cea mai dificilă urmează”

Premierul danez a declarat că este dificil să se opună Statelor Unite, care și ele fac parte din NATO și sunt cel mai important aliat al țării sale de mai multe decenii.

„Dar multe lucruri sugerează că partea cea mai grea este acum în fața noastră”, a declarat Frederiksen în fața reporterilor.

Trump a lansat pentru prima dată ideea preluării Groenlandei de către SUA în 2019, în timpul primului său mandat, deși se confruntă cu opoziție față de acest plan la Washington, inclusiv din interiorul propriului partid.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că va participa la o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, luni, săptămâna viitoare, pentru a discuta despre securitatea Arcticii, împreună cu ministrul de Externe din Groenlanda, Vivian Motzfeldt.

Danemarca a planificat o prezență militară mai mare în Groenlanda, cu participarea altor țări NATO la exerciții și antrenamente în 2026, a precizat ministrul apărării.

„În ultimii ani, Danemarca a considerat o prioritate discuțiile în cadrul NATO, dar și obținerea unei atenții mai mari din partea Alianței Nord-Atlantice în ceea ce privește prezența NATO în Arctica și în jurul regiunii”, a mai declarat Poulsen.