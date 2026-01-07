ULTIMA ORĂ. Planul SUA pentru Groenlanda: Varianta intervenției militare, luată în calcul. „Utilizarea armatei este întotdeauna o opțiune”

Casa Albă a declarat marți pentru Reuters că președintele american Donald Trump și echipa lui discută opțiuni pentru „dobândirea Groenlandei”, pe care actuala administrație a SUA o consideră „o prioritate de securitate națională”.

„Președintele Trump a făcut bine cunoscut faptul că dobândirea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru Statele Unite și este vitală pentru a ne descuraja adversarii în regiunea arctică. Președintele și echipa sa discută o gamă de opțiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă și, bineînțeles, utilizarea armatei SUA este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a declarat Casa Albă într-un comunicat ca răspuns la întrebările Reuters.

Groenlanda, un teritoriu autonom care aparține de Danemarca, țară membră a NATO, a fost menționată de președintele Donald Trump și după operațiunea de la Caracas, unde forțele Statelor Unite i-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro și pe soția lui pentru a-i aduce în fața justiției americane.

Trump a spus în repetate rânduri că dorește ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei și a revenit duminică asupra acestui subiect, declarând pentru revista The Atlantic: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare”.

Liderul american a descris insula ca fiind „înconjurată de nave rusești și chineze”.

Mesajul liderilor europeni: „Groenlanda aparține poporului său”

Marți, lideri ai principalelor puteri europene și-au exprimat sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda într-o declarație comună, afirmând că insula arctică aparține poporului său.

„Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda, și nimeni altcineva, pot decide în chestiuni care privesc Danemarca și Groenlanda”, se arată în declarația semnată de liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Marii Britanii și Danemarcei, potrivit Reuters.

Liderii europeni au declarat că securitatea în Arctica trebuie asigurată în mod colectiv împreună cu aliații din NATO, inclusiv Statele Unite.

„NATO a precizat clar că regiunea arctică este o prioritate, iar aliații europeni își intensifică eforturile”, se mai arată în declarație. „Noi și mulți alți aliați ne-am sporit prezența, activitățile și investițiile pentru a menține Arctica în siguranță și pentru a descuraja adversarii”.