Groenlanda, motiv de ceartă între suveraniștii români, după episodul tortului de la Washington. SOS România îi impută lui Simion „inconștiența geopolitică”

SOS România îi reproșează că președintelui AUR George Simion participarea la evenimentul de la Washington la care a fost servit un tort în forma Groenlandei, acoperit de drapelul american. Partidul Dianei Șoșoacă susține că este „un gest rușinos și iresponsabil” și îl acuză pe Simion că arată dispreț față de principiile dreptului internațional și față de suveranitatea statelor.

„Un asemenea gest nu este nici glumă, nici folclor politic, ci o manifestare gravă de inconştienţă geopolitică şi de dispreţ faţă de principiile fundamentale ale dreptului internaţional, precum şi faţă de suveranitatea şi independenţa statelor. Ceea ce denotă că George Simion nu mai are nimic de-a face cu suveranismul, dacă a avut vreodată. Într-un context internaţional extrem de tensionat, în care suveranitatea statelor este călcată în picioare, iar jocurile de putere se fac pe spatele popoarelor, un parlamentar şi preşedinte de partid politic român, fost candidat la Preşedinţia României, nu are dreptul să se transforme în figurant într-un spectacol de propagandă străină, făcând jocurile unora care încalcă orice norme internaţionale”, se arată în comunicatul SOS România, citat de Agerpres.

„România nu este de tăiat pe torturi”

SOS România susţine că „a te juca simbolic cu teritoriile altor state, sub drapel străin, în contextul în care acel stat este ameninţat cu cotropirea, înseamnă a sfida ordinea internaţională, a batjocori ideea de suveranitate şi a compromite imaginea României pe plan extern”.

„Asemenea gesturi nu sunt simple episoade de imagine, ci pot fi interpretate ca acte de servilism politic şi lipsă totală de demnitate naţională, dar şi atac asupra suveranităţii altor state. România are nevoie de oameni politici care să apere interesele poporului român, nu de aventurieri politici dispuşi să facă orice pentru câteva fotografii şi aplauze într-un context străin (…) Respectul între naţiuni şi demnitatea României nu sunt obiecte de decor într-un spectacol politic ieftin. România nu este de vânzare, nu este de tăiat pe torturi şi nu va accepta niciodată să fie reprezentată de politicieni care confundă politica externă cu circul mediatic”, se adaugă în comunicat.

Simion a tăiat tortul cu harta Groenlandei

Președintele partidului AUR, George Simion, se află zilele acestea, împreună cu mai mulți membri ai partidului, într-o vizită în Statele Unite ale Americii. Într-un videoclip publicat pe X și distribuit de o organizație afiliată conservatorilor din Partidul Republican din SUA, Simion se vede cum taie un tort în forma Groenlandei, teritoriul danez pe care Donald Trump încearcă să-l anexeze. „Aceasta este atmosfera la o recepție în Washington DC în aceste zile”, spune, într-o postare pe blogul său, George Simion.

Videoclipul cu George Simion a fost publicat inițial de un cont de X numit Mark Naughton, care se prezintă ca fiind jurnalist. Imaginile au fost ulterior redistribuite de grupul de advocacy politic „Republicans for National Renewal”, care este afiliat conservatorilor din Partidul Republican și care se descrie ca susținând valorile naționale și valorile „America First”.

În videoclip, George Simion este înconjurat de mai multe persoane. El ia la un moment dat cuțitul și taie tortul care are forma Groenlandei.

„O să fim acolo pentru toți oamenii liberi din lume”, spune, la un moment dat, George Simion.