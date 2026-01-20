Groenlanda nu exclude varianta unui atac american / Pentagonul nu a primit deocamdată ordine pentru planificarea unei invazii

Prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a declarat, marți, că este improbabil ca SUA să folosească forța militară împotriva Groenlandei, dar că scenariul unui atac nu poate fi exclus complet.

Nielsen a susținut o conferință de presă la Nuuk, alături de fostul premier Mute B. Egede, care a anunțat că oficialii din teritoriu își revizuiesc strategiile de pregătire a populației, potrivit The New York Times (NYT).

„Trebuie să fim pregătiți pentru toate lucrurile care s-ar putea întâmpla”, a declarat Egede, actualmente parlamentar al Groenlandei.

Ambii oficiali au reiterat că Groenlanda, un teritoriu danez semiautonom, este parte a NATO și au avertizat că o escaladare ar avea consecințe care trec dincolo de țărmurile insulei. Cei doi au condamnat amenințările lansate de președintele american Donald Trump pe rețelele sociale, pe care Nielsen le-a numit „lipsite de respect”. El a spus că Groenlanda va răspunde prin canale oficiale.

La Pentagon nu există planuri iminente pentru o invazie

Președintele Statelor Unite a vorbit despre posibilitatea de a folosi forțele armate pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, dar la Pentangon nu există planuri iminente în acest sens, au precizat doi oficiali americani, marți, sub condiția anonimatului, potrivit NYT.

Deși Pentagonul face planuri pentru tot felul de situații militare neprevăzute, Trump încă nu a dat ordine pentru planificarea unei invazii în Groenlanda sau pentru pregătirea unor planuri privind urmările unei astfel de operațiuni, au explicat oficialii.

În Groenlanda, până în prezent, nu au existat apeluri către populație să facă provizii de produse esențiale.

Guvernele din regiunea nordică emiseseră astfel de mesaje pentru a aborda amenințările tot mai mari din ultimii ani. De exemplu, în finalul anului 2024, autoritățile din Suedia, Finlanda, Danemarca și Norvegia și-au actualizat recomandările pentru cetățeni în ceea ce privește supraviețuirea în caz de război sau alte crize. La acea vreme, principala lor preocupare era o eventuală agresiune din partea Rusiei.

Tarife americane suplimentare pentru mai multe țări europene

În weekend, Trump a amenințat opt țări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Marea Britanie, Olanda şi Finlanda – că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”. Această suprataxă, de 10%, va intra în vigoare la 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, potrivit președintelui american.

Marți, principalele grupuri politice din Parlamentul European au confirmat că instituția a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE și SUA.

Tot marți, premierul danez Mette Frederiksen a rămas la Copenhaga pentru a se adresa parlamentului, în loc să meargă în Elveția pentru reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Ea a spus că nici danezii și nici groenlandezii nu și-au dorit să devină „centrul conflictului dintre Statele Unite și Europa”.

„De ambele părți, un război comercial va costa locuri de muncă”, a spus ea, cu o zi înainte ca Trump să participe la Forumul Economic Mondial. „De ambele părți, va dăuna economiei”, a subliniat Mette Frederiksen.