Grup operativ în Dolj, după ce a fost observat un urs într-o localitate din apropiere de Craiova. Apelul prefectului

Prezența unui urs a fost semnalată în zona de pădure a localității Podari, iar Prefectura Dolj a constituit un grup de lucru operativ, format din reprezentanţii mai multor instituţii, transmite News.ro.

Ursul a fost observat sâmbătă, iar în alerta emisă atunci de autorități, localnicii sunt îndemnați să evite zona, să rămână în locuințe, precum și să păstreze distanța față de urs în cazul în care îl observă.

Duminică a avut loc o ședință de lucru.

„În contextul noii apariţii a ursului pe raza judeţului Dolj, prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu, a convocat, în cursul acestei zile, o şedinţă de lucru cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în gestionarea unor astfel de situaţii. Prefectul judeţului a cerut ca fiecare structură responsabilă să fie pregătită în orice moment pentru intervenţie, solicitând totodată clarificări privind delimitările fondurilor funciare şi responsabilităţile directe ce revin fiecărei instituţii”, a declarat Prefectura Dolj într-un comunicat.

Potrivit prefecturii, din grupul de lucru fac parte reprezentanți ai Asociației Județene de Vânători, Gărzii Forestiere, Direcției Silvice, Inspectoratului de Poliție, Inspectoratului de Jandarmi, Direcției Sanitar-Veterinare, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Instituției Prefectului.

„În vederea unei informări corecte şi imediate la nivel local, astăzi va fi transmis un mesaj către toţi primarii, viceprimarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, prin care se atrage atenţia asupra reapariţiei ursului şi se solicită mobilizarea, la nevoie, a echipelor de intervenţie”, a mai declarat Prefectura Dolj.

Instituția spune că, luni dimineață, toţi primarii din Dolj vor primi prin corespondenţă electronică procedura detaliată pentru astfel de cazuri, având în vedere că, potrivit OUG nr. 81/2021, aceştia deţin calitatea de conducători ai echipelor locale de intervenţie.

FOTO: Sekernas | Dreamstime.com