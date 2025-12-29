Grupul FutureLife se extinde în România prin achiziția strategică a clinicii de fertilitate Atentica din Iași

FutureLife, unul dintre principalii furnizori pan-europeni de servicii de fertilitate, FIV și genetică, care realizează anual peste 77.000 de cicluri FIV și este susținut de CVC Capital Partners („CVC”) și Hartenberg Holding („Hartenberg”), anunță cu mândrie achiziția Clinicii de fertilitate Atentica, centru de fertilitate extrem de respectat, situat în Iași, România.

Situat în partea de est a României, Iași este unul dintre cele mai importante orașe istorice, culturale și academice. Această achiziție consolidează poziția FutureLife în România, reunind 3 clinici de fertilitate cu 3 laboratoare de embriologie și un laborator de genetică, situateîn regiunile-cheie ale țării. Extinderea noastră a început cu achiziția Gynera, o clinică premium de fertilitate din București, în iunie 2019, urmată de clinica Gynatal din Timișoara, în noiembrie 2024. Rețeaua include, de asemenea, Laboratorul Medical Cytogenomic din București, unul dintre cele mai renumite laboratoare de genetică, cu o echipă cu 30 de ani de experiență în domeniu.

Fondată în 2006, Clinica de fertilitate Atentica a deschis primul centru FIV din partea de est a României în 2009, devenind în ultimii 16 ani unul dintre cei mai de încredere furnizori de servicii complete de fertilitate. Infrastructura modernă, echipa multidisciplinară și abordarea centrată pe pacient fac din această clinică un centru cu potențial semnificativ de creștere și inovare. Prin alăturarea la FutureLife Group, Clinica de fertilitate Atentica va beneficia de experiență internațională, tehnologii avansate și o rețea colaborativă a unui grup european bine stabilit – accelerând dezvoltarea și adoptarea inovațiilor, continuând în același timp să ofere pacienților locali servicii de excelență.

„Suntem încântați să primim Atentica în familia FutureLife. Cu reputația sa solidă pentru excelență clinică și îngrijire personalizată, Atentica este alegerea perfectă pentru rețeaua noastră în creștere. După achiziția Gynera în București și Gynatal în Timișoara, adăugarea Atentica ne consolidează poziția în România, permițându-ne să oferim servicii de reproducere de top în toate cele trei regiuni ale țării. Indiferent dacă sunt finanțate privat sau sprijinite prin programe publice, ne dedicăm oferirii de servicii de fertilitate de înaltă calitate accesibile pentru cât mai multe familii. Strategia noastră continuă să se concentreze pe armonizarea celor mai bune practici în toate clinicile FutureLife, păstrând în același timp experiența locală care face fiecare clinică unică. Cu înțelegerea profundă a nevoilor pacienților din partea de est a țării și resursele noastre internaționale, suntem încrezători că împreună vom continua să oferim rezultate excelente și tratamente personalizate.” a declarat Francisco Lobbosco, CEO FutureLife Group.

„Alăturarea la FutureLife deschide noi oportunități pentru clinica noastră și pentru pacienți. Atentica este primul centru de fertilitate din partea de est a României și, timp de 16 ani, ne-am dedicat creării de familii, ajutând mii de cupluri să devină părinți. Prin acest parteneriat avem acces la un ecosistem mai larg de sprijin, colaborare și inovație, care va sprijini dezvoltarea continuă a serviciilor noastre și a îngrijirii oferite pacienților.” a declarat Dr. Adrian Borș, Fondatorul clinicii Atentica.

Despre FutureLife

FutureLife este unul dintre principalii furnizori europeni de tratamente FIV, fertilitate și servicii genetice conexe. Cu 60 de clinici bine dezvoltate, în 16 țări, cu peste 2.100 de specialiști angajați, realizează anual peste 77.000 de cicluri FIV, precum și o serie de tratamente ginecologice și chirurgicale.

Din 1991, clinicile din grupul FutureLife au contribuit la nașterea a 166.771 de copii. Asta înseamnă un copil la fiecare 39 de minute, iar numărul continuă să crească.

Echipa FutureLife crede într-o lume în care fiecare are libertatea de a-și crea o familie și adoptă o abordare bazată pe dovezi pentru inovarea strategiilor de tratament, având o misiune centrată pe etică și standarde de excelență.

FutureLife este deținută în comun de CVC și Hartenberg. www.futurelifegroup.com

FutureLife Group expands in Romania with strategic acquisition of Atentica Fertility Clinic in Iași

Prague/Iași, 29th December 2025 – FutureLife, one of the major pan-European providers of fertility, IVF and genetics services, performing more than 77,000 IVF cycles annually and backed by CVC Capital Partners (‘CVC’) and Hartenberg Holding (‘Hartenberg’), is proud to announce the acquisition of Atentica Fertility Clinic, a highly respected fertility center located in Iasi, Romania.

Located in the Eastern part of Romania, Iași is one of the most important historical, cultural and academic cities. This acquisition strengthens FutureLife’s footprint in Romania, bringing together 3 fertility clinics with 3 embryology laboratories, and a genetics laboratory, situatedacross key regions of the country. Our expansion started with the acquisition of Gynera, a premium fertility clinic in Bucharest, in June 2019, followed by Gynatal fertility clinic in Timișoara, in November 2024. The network comprises also Cytogenomic Medical Laboratory, Bucharest, one of the most renowned genetic laboratories, with a team of 30 years’ experience in genetics.

Founded in 2006 and opening the 1st IVF center in the Eastern part of Romania in 2009, Atentica Fertility Clinic has been a trusted provider of comprehensive fertility services for 16 years. Its modern infrastructure, multidisciplinary team, and patient-first approach make it a clinic with significant potential for growth and innovation. By joining FutureLife Group, Atentica Fertility Clinic will benefit from international expertise, advanced technologies, and collaborative network within a well-established European fertility group —accelerating its development and innovation adoption, while continuing to serve local patients with excellence.

“We are excited to welcome Atentica into the FutureLife family. With its strong reputation for clinical excellence and personalized care, Atentica is a perfect fit for our growing network. Following our acquisition of Gynera in Bucharest, Gynatal in Timișoara, the addition of Atentica strengthens our position in Romania, allowing us to offer top-tier reproductive services in all three regions of the country. Whether privately funded or supported through public programs, we remain committed to making high-quality fertility care accessible to more families.

Our strategy continues to focus on harmonizing best practices across all FutureLife clinics while preserving the local expertise that makes each clinic unique. With Atentica’s deep understanding of patient needs in the Eastern part of the country and our international resources, we are confident that together we can continue to deliver excellent outcomes and tailored treatments.” said Francisco Lobbosco, CEO of FutureLife Group.

“Joining FutureLife opens new pathways for our clinic and patients. Atentica is the 1st fertility center in the Eastern part of Romania and for 16 years, we have been dedicated to creating families, helping thousands of couples become parents. Through this partnership we are gaining access to a wider ecosystem of support, collaboration, and innovation which will support the continued development of our services and the care we provide to our patients.” said Dr. Adrian Borș, Founder of Atentica Clinic.

About FutureLife

FutureLife is one of the leading European providers of IVF, fertility treatments and related genetic services. With 60 well-invested clinics, in 16 countries, employing more than 2,100 specialists performing in excess of 77,000 IVF cycles annually, as well as a series of gynecological and surgical treatments.

Since 1991 clinics in the FutureLife group have helped bring 166,771 babies into the world.

This is one every 39 minutes and counting.

The team at FutureLife believe in a world where everyone has the freedom to create a family and adopt an evidence-based approach to the innovation of treatment strategies, with a mission statement focused on ethics and standards.

FutureLife is co-owned by CVC and Hartenberg. www.futurelifegroup.com

