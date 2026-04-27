Grupul PACE susține moțiunea anunțată de PSD și AUR. Ninel Peia: Vom contribui la text

Senatorul Ninel Peia a declarat, luni, că grupul parlamentar PACE – Întâi România susține moțiunea anunțată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan și „va contribui la text”.

Ninel Peia a spus că „la nivelul Parlamentului există o colaborare politică foarte serioasă între PACE și AUR pe segmentul național creștin și conservator” și le-a mulțumit celor din AUR „că ne-au invitat să contribuim la textul moțiunii”.

„De fiecare dată am acționat la unison (…). Grupul PACE va contribui la textul moțiunii și, bineînțeles, împreună cu colegii de la AUR vom vota această moțiune”, a declarat el, marți, la Parlament, potrivit Agerpres.

Peia, care susține că România are nevoie „de o resetare totală”, a estimat că moțiunea va fi depusă marți.

„Conform regulamentului celor două camere pe moțiuni, dacă mâine s-ar depune moțiunea de cenzură, cred că joi se va da citire textului moțiunii și atunci, tot conform regulamentului, pe data de 5 mai, marți, se va putea vota pentru această moțiune. Se lucrează pe text, pentru că asta a fost și oferta colegilor noștri de la AUR”, a mai spus acesta.

Grupul PACE are 12 senatori

PSD, care în 20 aprilie a decis să îi retragă sprijinul premierului liberal Ilie Bolojan, și AUR au anunțat luni că vor depune împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Pentru ca demersul să aibă succesul scontat de cele două partide și, deci, să ducă la demiterea actualului cabinet de la Palatul Victoria, este nevoie de o majoritate de 232 de parlamentari.

În momentul de față, PSD și AUR au împreună 219 voturi. Cu cele de la PACE ar avea 12 în plus, deci un total de 231, cu unu mai puțin decât numărul necesar pentru demiterea Guvernului.