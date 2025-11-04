Gunvor, grupul care vrea să cumpere activele Lukoil, a început discuțiile cu „autorități de reglementare” / Consiliul Concurenței din România spune că nu a primit „nimic oficial”

Grupul Gunvor, care are legături de lungă durată cu industria energetică a Rusiei, a început discuțiile cu autoritățile de reglementare cu privire la achiziția activelor din străinătate deținute de Lukoil, a relatat Bloomberg News, potrivit Reuters. În ceea ce privește activele din România, nu este clar dacă este implicată vreo autoritate în aceste discuții. Reprezentanții Consiliului Concurenței au răspuns, la solicitarea HotNews.ro, că vânzarea activelor Lukoil ajunge în atenția lor doar după ce este încheiat un acord între părți. Până în acest moment, Consiliul Concurenței nu a primit nicio notificare, „nimic oficial” în legătură cu activele Lukoil din România.

Statele Unite au impus, pe 29 octombrie, sancțiuni împotriva giganților ruși Rosneft, Lukoil și a numeroase subsidiare ale acestora. Deși, Lukoil deține active importante și în România, Guvernul nu a avut, până astăzi, o reacție oficială. HotNews a solicitat un punct de vedere și legat de anunțul grupului Gunvor, dar până la publicarea articolului nu am primit răspuns.

Președintele Consiliului Concurenței a declarat, zilele trecute, că dacă tranzacția este mai mare de 2 milioane de euro notificările se depun la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), care este în subordinea Guvernului.

Până în prezent, singura poziție instituțională din partea autorităților române a fost transmisă din partea Ministerului Energiei, la o săptămână după ce SUA au anunțat sancțiunile asupra grupului Lukoil. Ministerul Energiei a spus că „a luat act de sancțiunile anunțate de Office of Foreign Assets Control, agenție din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii”.

Șeful Gunvor susține că activele nu vor fi vândute înapoi către Lukoil

Traderul de mărfuri Gunvor Group este pregătit să satisfacă orice îngrijorare cu privire la influența continuă a Rusiei asupra activelor pe care le cumpără de la compania rusă Lukoil LKOH.MM, a declarat CEO-ul Torbjorn Tornqvist pentru Bloomberg News, mai arată Reuters.

Tornqvist a exclus scenariul potrivit căruia activele ar fi revândute către Lukoil, în cazul eliminării sancțiunilor impuse de SUA. Pe de altă parte, a admis că unele dintre active ar putea fi vândute din nou.

Lukoil încearcă să vândă rafinăria din România de mai mulți ani

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

Compania care operează rafinăria, Petrotel – Lukoil SA, nu și-a depus nici pănă acum situaţiile financiare pe 2024, întârzierea fiind de aproape cinci luni.

O altă companie deţinută de Lukoil, Lukoil Romania SRL, cea care operează rețeaua de benzinării, şi-a depus declarațiile fiscale, arătând o pierdere de 145 milioane de lei în 2024.

Nici Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, companie care se ocupă de comerțul angro cu combustibili, nu şi-au depus până în acest moment situaţiile financiare pe 2024, întârzierea fiind de aproape cinci luni. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, ultimele informații financiare sunt cele din 2023.

Termenul legal pentru depunerea bilanțurilor contabile este de 31 mai. Nedepunerea bilanțului de către un mare contribuabil poate atrage verificări fiscale din partea ANAF, fiind considerată companie cu risc.

Cine este Gunvor

Gunvor Group Ltd, care ar urma să cumpere activele Lukoil din străinătate, este o companie de trading de mărfuri în domeniul energiei (petrol, gaze, LNG). Este înregistrată în Cipru şi are sediul principal de activitate la Geneva, Elveţia. Compania fost fondată în anul 2000 de către Gennady Timchenko, un oligarh rus apropiat de Vladimir Putin.

Timchenko a fondat compania alături de Torbjörn Törnqvist, un magnat al petrolului din Suedia.

În martie 2014, Timchenko a vândut toate participațiile către Törnqvist, în contextul unor sancțiuni impuse de SUA. Timchenko a fost sancționat de SUA în urma anexării Crimeii de către Rusia în 2014.

Potrivit unui raport din 2022, Törnqvist deținea 85,7% din acțiuni, restul fiind deținute de angajați.