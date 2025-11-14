Gustul sărbătorilor de iarnă este aici: McDonald’s lansează noua ediție Winter Burgers și Criss Cut Fries

Anul acesta, McDonald’s dă startul sezonului rece cu o nouă ediție specială de Winter Burgers, mai îndrăzneață și mai aromată ca oricând, alături de o nouă surpriză a sezonului — Criss Cut Fries, gustarea care dă tonul momentelor bune.

Gusturi care aduc sărbătorile mai aproape

În perioada 13 noiembrie 2025 – 15 ianuarie 2026, McDonald’s invită clienții să descopere noi gusturi în meniul de iarnă. O combinație de rețete gândite să transforme mesele obișnuite în momente calde, de sezon. Campania duce mai departe tradiția prin care această perioadă de sărbătoare capătă, an după an, aroma lansărilor Winter Burgers.

Ediția de iarnă din 2025 aduce trei burgeri cu personalități diferite, dar cu același scop: să ofere confort, savoare și un strop de magie festivă.

Santa’s Pork Burger – bogat, cremos și intens, este combinația perfectă dintre un patty suculent de porc, un strat generos de sos nacho cheese, un patty de brânză Cheddar, bacon crocant, castraveți murați și ceapă proaspătă. Totul este adăpostit într-o chiflă Maestro pufoasă, ușor rumenită. Un burger care oferă exact acel plus de savoare pe care îl cauți în sezonul rece.

– bogat, cremos și intens, este combinația perfectă dintre un patty suculent de porc, un strat generos de sos nacho cheese, un patty de brânză Cheddar, bacon crocant, castraveți murați și ceapă proaspătă. Totul este adăpostit într-o chiflă Maestro pufoasă, ușor rumenită. Un burger care oferă exact acel plus de savoare pe care îl cauți în sezonul rece. Santa’s Chicken Burger – o reinterpretare de iarnă a unui clasic preferat. Carnea fragedă de pui se combină cu un patty de cartofi și brânză Gouda maturată, bacon crocant și un strat de sos nacho cheese, completate de ceapă proaspătă și castraveți murați. Rezultatul: un gust familiar, dar surprinzător de reconfortant, ca o reuniune în familie după mult timp.

– o reinterpretare de iarnă a unui clasic preferat. Carnea fragedă de pui se combină cu un patty de cartofi și brânză Gouda maturată, bacon crocant și un strat de sos nacho cheese, completate de ceapă proaspătă și castraveți murați. Rezultatul: un gust familiar, dar surprinzător de reconfortant, ca o reuniune în familie după mult timp. Santa’s Veggie Burger – o opțiune delicioasă și consistentă pentru cei care preferă gusturile fără carne. Patty-ul de cartof se întâlnește cu un patty de brânză Cheddar și sos nacho cheese, alături de ceapă albă proaspătă și castraveți murați, într-o combinație echilibrată, savuroasă și plină de texturi. Un burger care demonstrează că magia iernii poate fi 100% veggie.

Santa’s Criss Cut Fries – surpriza sezonului

Surpriza acestei ediții vine însă dintr-un loc neașteptat: garnitura. Cartofii prăjiți Criss Cut sunt crocanți la exterior, moi la interior și tăiați într-o formă aparte. Sunt genul de gustare care îți aduce instant zâmbetul pe buze, perfectă de împărțit sau de savurat alături de burgerul preferat. Cu o textură inedită și un gust care te cucerește din prima, Santa’s Criss Cut Fries promit să devină „must-have-ul” sezonului și noul simbol al iernii la McDonald’s.

Valorile McDonald’s: continuitate și încredere

Pentru McDonald’s, fiecare lansare de sezon nu este doar despre produse noi, ci și despre continuitate, încredere și legătura cu comunitatea. De-a lungul anilor, compania a arătat că este un partener constant al clienților săi, aducând gusturi noi și experiențe plăcute de fiecare dată, și construind un sentiment de familiaritate, cu fiecare lansare de produse. Iar iarna, poate mai mult decât oricând, oamenii caută acest sentiment de „acasă”. Iar aceasta este, în fond, esența meniului de iarnă la McDonald’s: o invitație la a petrece timp împreună.

#TheChristmasBringers – energia sărbătorilor, creată împreună

Crăciunul e despre oameni, despre eforturile discrete care se adună în momente mari de bucurie. Prin conceptul #TheChristmasBringers, McDonald’s celebrează acei „eroi nevăzuți” care aduc atmosfera de sărbătoare în viețile celor din jur, fie că e vorba despre un gest mic, o masă împărțită sau un zâmbet oferit la timp. Campania pune reflectorul pe acei oameni care, fără să-și dea seama, fac iarna mai frumoasă.

Prin noua ediție Winter Burgers și cartofii Criss Cut, brandul continuă misiunea de a aduce Crăciunul mai aproape, de data aceasta, prin gusturi care încălzesc zilele reci și creează amintiri. Pentru că, uneori, magia începe exact cu primul „mhm!” de după o mușcătură.

Descoperă gustul iernii

Noile produse sunt disponibile în toate restaurantele McDonald’s din România, la McDrive, în sistem take-away sau prin McDelivery, până la 15 ianuarie 2026, în limita stocului disponibil.

Pentru că magia sărbătorilor nu vine singură. Se construiește, pas cu pas, zâmbet cu zâmbet și gust cu gust. McDonald’s continuă tradiția de a aduce Crăciunul mai aproape și de a transforma fiecare masă într-o mică sărbătoare.

Articol susținut de McDonald’s în România