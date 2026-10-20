ÎN SCURT TIMP Guvernul Luca Niculescu, în care PSD are 12 portofolii, la votul Parlamentului. Pe ce voturi se bazează. Anunțul făcut de AUR înaintea plenului

Componența cabinetului condus de premierul desemnat, Luca Niculescu, și programul de guvernare ajung la votul de învestitură al Parlamentului, într-o ședință comună a celor două Camere programată pentru marți, începând cu ora 14:00.

Au trecut 169 de zile de când Guvernul Bolojan a căzut în urma moțiunii de cenzură inițiate pe 5 mai de către PSD și AUR, ceea ce reprezintă cea mai lungă criză guvernamentală din țara noastră de după 1989.

După trei tentative eşuate de a trece un Guvern, în cele şase luni de interimat a guvernului Bolojan, pentru prima dată Cabinetul Luca Niculescu are şanse să fie învestit, după ce PNL şi UDMR au semnat un acord de susţinere cu premierul desemnat. AUR şi USR au anunţat că nu vor vota Guvernul.

Între timp, audierile miniștrilor propuși în Guvernul Niculescu s-au terminat marți în comisiile de specialitate. Toți miniștrii propuși au primit aviz favorabil.

Cine sunt miniștrii din Guvernul Niculescu

Guvernul Luca Niculescu are 17 miniştri, 12 dintre ei fiind propuşi de PSD.

Ministrul Afacerilor Interne (PSD) – Marian Neacşu

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii (PSD) – Ştefan-Ovidiu Popa

Ministrul Finanţelor (Independent) – Alexandru Nazare

Ministrul Afacerilor Externe (Independent) – Dănuţ Neculăescu

Ministrul Justiţiei (PSD) – Radu Marinescu

Ministrul Apărării Naţionale (PSD) – Ştefan-Radu Oprea

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (PSD) Daniel-Cătălin Zamfir

Ministrul Energiei (Independent) – Dumitru Chisăliţă

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD) – Florin-Ionuţ Barbu

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD) – Natalia-Elena Intotero

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD) – Marcel-Alexandru Stoica

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (PSD) – Alexandru-Mihai Ghigiu

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (PSD) – Petre Florin Manole

Ministrul Sănătăţii (PSD) – Alexandru-Florin Rogobete

Ministrul Educaţiei şi Cercetării (Independent) – Valentin-Sorin Costreie

Ministrul Culturii (Independent) – Ioana-Ruxandra Victoria Ciocan

Ministrul Delegat pentru Învăţământ Preuniversitar (PSD) – Sorin-Gabriel Ionescu

Ministrul Delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială (Independent) – Costinel-Bogdan Dumitru

Care este susținerea pentru cabinetul Niculescu

Pentru ca guvernul propus să fie învestit, acesta va avea nevoie de cel puțin 233 de voturi în ședința de plen reunit de marți.

Conform declarațiilor făcute de liderii politici în ultimele zile, cabinetul Luca Niculescu are susținerea necesară.

Până în prezent, PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România” au anunțat că susțin Guvernul Luca Niculescu – din care social-democrații sunt parte.

Dacă cel puțin aceste partide și grupuri parlamentare vor vota cabinetul Niculescu în Legislativ, atunci se vor aduna 279 de voturi, peste pragul necesar de 233 de voturi pentru învestire.

Ce face AUR în timpul votului

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a anunțat la Digi24 ce va face partidul în timpul votului decisiv pentru Guvernul Luca Niculescu.

„Am spus-o de la început. AUR nu participă la comisii, nu participă la vot, se va retrage. Nu e dansul nostru (…) Ei sunt în sala de dans, dansează unii cu alții, se schimbă puțin perechile între ei, noi nu suntem nici măcar pe ringul de dans, stăm undeva în jurul sălii, ne uităm la ei și constatăm că deocamdată nu e momentul nostru istoric, ei dansează, ei fac coaliții, s-au certat cei mai mititei, mai obrăznicuți (…) E dansul lor, nu e dansul nostru”, a declarat Dan Dungaciu, la Digi24.

Acesta a răspuns și criticilor USR, care a acuzat AUR că, prin lipsa parlamentarilor de la audierile miniștrilor, a favorizat PSD: „Mă simt jenat să răspund la această întrebare. Ei dansează, nu avem nicio înțelegere cu PSD, USR, PNL, UDMR. Putem avea înțelegeri politice pentru moțiune de cenzură. Acest Guvern nu trece pentru că a lipsit AUR de la comisii”, a spus el.