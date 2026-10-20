Luca Niculescu, în fața votului decisiv din Parlament. După 5 luni și două săptămâni, România poate avea din nou guvern cu puteri depline

Componența cabinetului condus de premierul desemnat, Luca Niculescu, și programul de guvernare vor fi supuse votului de învestitură al Parlamentului, într-o ședință comună a celor două Camere programată pentru marți, începând cu ora 14:00. În acest timp, de la ora 09.00, au loc ultimele audieri în comisii ale miniştrilor Guvernului Niculescu.

Un vota favorabil va însemna sfârșitul unei prelungite crize politice, în care România nu a avut un guvern cu puteri depline începând cu data de 5 mai.

Luca Niculescu este a patra nominalizare de prim-ministru făcută de către președintele Nicușor Dan de la demiterea lui Ilie Bolojan, în urma moțiunii de cenzură inițiate de către PSD și AUR, după ce șeful statului i-a mai desemnat pe Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

Între timp, s-au scurs 169 de zile în care România nu a avut un guvern cu puteri depline, ceea ce reprezintă cea mai lungă criză guvernamentală din țara noastră de după 1989.

O nouă serie de audieri

Ședința de plen reunit va începe de la ora 14:00, dar este precedată de audierea în comisiile parlamentare a cinci candidați de ministru, după următorul program:

Radu Marinescu (PSD) pentru Ministerul Justiției (09.00 – 10.00);

Mihai Ghigiu (PSD) pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (09.30 – 10.30);

Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent) pentru Ministerul de Externe (10.00 – 11.00);

Florin Manole (PSD) pentru Ministerul Muncii (10.30 – 11.30);

Alexandru Rogobete (PSD) pentru Ministerul Sănătății (11.00 – 12.00).

În cursul zilei de luni, au fost audiați în comisii 13 miniștri propuși, toți primind avize favorabile:

Florin Barbu, propunerea PSD pentru Ministerul Agriculturii;

Marcel-Alexandru Stoica, propunerea PSD pentru ministrul Dezvoltării;

Dumitru Chisăliță, propunere de independent pentru ministrul Energiei;

Ștefan-Radu Oprea, propunerea PSD pentru Ministerul Apărării;

Daniel Zamfir, propunerea PSD pentru Ministerul Economiei;

Costinel-Bogdan Dumitru propunere de independent ca ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială;

Alexandru Nazare, propunere de independent pentru Ministerul de Finanțe;

Valentin-Sorin Costreie, propunere de independent pentru Ministerul Educației;

Sorin-Gabriel Ionescu, propunerea PSD de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar;

Marian Neacșu, propunerea PSD pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;

Ștefan-Ovidiu Popa, propunerea PSD pentru Ministerul Transporturilor;

Natalia-Elena Intotero, propunerea PSD pentru Ministerul Mediului;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan, propunere de independent pentru Ministerul Culturii.

Dispute virulente în două comisii

Momente mai tensionate au apărut luni în timpul audierii a doi miniștri, Radu Oprea și Florin Barbu.

Schimbul tensionat de replici dintre Florin Barbu, propus de PSD pentru Ministerul Agriculturii, și parlamentari PNL și USR a pornit de la chestiunea subvențiilor pentru stuf din Delta Dunării și prețul la motorină.

„Domnule ministru, sunteți la a cincilea nominalizare. Nu ați obosit? Cu ce tunuri ați venit tura aceasta la minister?”, i-a spus Sebastian Cernic (USR) lui Florin Barbu.

Social-democratul i-a replicat: „Domnu’ Cernic, am și eu o rugăminte: nu mai persistați în prostie. Vă spun un lucru foarte important: prostia este ca betonul. Odată turnată, se va întări pentru totdeauna”.

De asemenea, a existat un schimb dur de replici între deputatul PNL Alexandru Muraru și ministrul desemnat la Apărare, Radu Oprea.

Muraru a spuscă i-a consultat CV-ul lui Oprea și că „nu aveți nici cea mai mică experiență în domeniul militar”. Liberalul i-a reproșat, de asemenea, că în 2016 a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală și i-a cerut să se retragă.

„Față de predecesorii mei, am o mare calitate – aceea că am facut armata. Chiar știu ce înseamnă să faci armata. Știu ce înseamnă să fii soldat în termen. Am salturi cu parașuta, am tras cu arma. Era o vorbă «armata te face om»”, a ripostat Oprea.

Care este susținerea pentru cabinetul Niculescu

Pentru ca guvernul propus să fie învestit, acesta va avea nevoie de cel puțin 233 de voturi în ședința de plen reunit de marți.

Conform declarațiilor făcute de liderii politici în ultimele zile, cabinetul Luca Niculescu are susținerea necesară.

Până în prezent, PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România” au anunțat că susțin Guvernul Luca Niculescu – din care social-democrații sunt parte.

Dacă cel puțin aceste partide și grupuri parlamentare vor vota cabinetul Niculescu în Legislativ, atunci se vor aduna 279 de voturi, peste pragul necesar de 233 de voturi pentru învestire.