Guvernul are un nou secretar general. Numirea a fost publicată în Monitorul Oficial

Cristina Trăilă (PNL) a fost numită, luni, de premierul Marcel Ciolacu, în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, informează News.ro.

Premierul a semnat decizia privind numirea Cristinei Trăilă în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

„Astăzi am onoarea de a vă anunţa că am fost numită în funcţia de Secretar General al Guvernului României. Asum această misiune cu seriozitate şi cu deplină conştientizare a rolului esenţial pe care Secretariatul General îl are în asigurarea bunei funcţionări a activităţii guvernamentale. Funcţia presupune rigoare, echilibru, profesionalism şi dedicare totală, iar aceste principii vor sta la baza întregii mele activităţi”, a scris Trăilă într-o postare pe Facebook.

Ea arată că, din această poziţie, va promova o administrație publică modernă, cu transparență și predictibilitate.

„Doar prin muncă serioasă, stabilitate instituţională şi consecvenţă în respectarea valorilor democratice putem construi o administraţie publică mai apropiată de cetăţeni şi mai capabilă să răspundă aşteptărilor societăţii. Mulţumesc colegilor mei din PNL pentru încrederea şi susţinerea acordate şi, în mod special, domnului preşedinte Cătălin Predoiu pentru sprijinul constant”, mai scrie ea în postare.

Biroul Politic Național al PNL a decis, pe 9 aprilie, să o propună pe Cristina Trăilă, fostă vicepreședintă PNL sector 5, pentru funcția de secretar general al Guvernului. Cristina Trăilă, care a ratat intrarea în Parlament la alegerile din 1 decembrie 2024, îl va înlocui în Guvern pe Mircea Abrudean, care a preluat funcția de președinte interimar al Senatului. Funcția de secretar general al guvernului îi revine PNL, în urma înțelegerii din coaliție.

Cristina Trăilă, avocată și ex-vicepreședinte PNL Sector 5, se numără printre numele grele din PNL care au ratat intrarea în Parlament la alegerile din 1 decembrie 2024, alături de fostul prim-ministru Florin Cîţu şi ministrul Educaţiei, Ligia Deca.

Cristina Trăilă a încasat anul trecut peste 137.000 de lei din activitatea parlamentară de la Camera Deputaților și peste 377.000 de lei din activitățile specifice profesiei de avocat, potrivit celei mai recente declarații de avere.

Anul trecut, a fost inițiată o petiție online prin care s-a solicitat excluderea Cristinei Trăilă din Parlament, după ce Mihai Goțiu a publicat un articol în România Curată în care acuza un conflict de interese între funcția de deputat și serviciile de avocat pentru compania austriacă Schweighofer.