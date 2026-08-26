Guvernul britanic va îndemna populația să își facă provizii de conserve și apă îmbuteliată

Guvernul le va recomanda gospodăriilor să își facă provizii de conserve și apă îmbuteliată pentru a se pregăti în cazul unor fenomene meteorologice extreme sau al unor atacuri cibernetice asupra țării, scrie Financial Times, citat de The Independent.

The Independent scrie, citând informații obținute în exclusivitate de Financial Times. că guvernul laburist al noului premier Andy Burnham își concentrează atenția asupra rezilienței naționale, pe fondul amenințărilor făcute recent de Rusia și al valurilor de căldură din această vară.

Rusia a declarat că vor exista „consecințe” pentru faptul că Marea Britanie furnizează Ucrainei schițe tehnice pentru componente britanice utilizate în racheta Scalp, produsă în Franța, în condițiile în care Parisul analizează posibilitatea de a înființa linii de asamblare pentru această armă în Ucraina.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că țara sa are dreptul să considere „implicarea directă a forțelor britanice de rachete” drept „participare la război, cu toate consecințele care decurg de aici”.

Însă Burnham a promis luni într-un discurs susținut în fața Catedralei „Sfânta Sofia” din Kiev că guvernul său nu se va lăsa intimidat și că va continua să ofere ajutor Ucrainei.

Guvernul va îndemna la provizii „de bun-simț”

Potrivit FT, guvernul de la Londra își accelerează eforturile privind redactarea „cărții de război” – un manual destinat apărării națiunii împotriva amenințărilor externe. Suplimentar, cabinetul pregătește o campanie pe rețelele sociale cu sfaturi pentru a-i ajuta pe oameni să facă față efectelor fenomenelor meteorologice extreme, precum valurile de căldură care au lovit țara în această vară.

O sursă a declarat ziarului: „Vor exista sfaturi practice despre lucrurile pe care le puteți face pentru a îmbunătăți reziliența gospodăriei, cum ar fi să aveți la îndemână apă îmbuteliată și conserve. Va fi vorba despre măsuri de bun-simț, nu despre alarmism”.

Registrul național al riscurilor întocmit de guvern a fost actualizat luna trecută, fiind adăugat și riscul de ingerință în procesul democratic din Marea Britanie.

Registrul național al riscurilor reprezintă evaluarea guvernului cu privire la cele mai importante riscuri cu care se confruntă țara. Este un instrument de planificare conceput pentru a-i ajuta pe specialiști să se pregătească pentru diverse riscuri și nu este menit să reprezinte o predicție a evenimentelor viitoare.

Premierul britanic Andy Burnham, FOTO: James Manning, PA Images / Alamy / Profimedia

Guvernul britanic e îngrijorat de perspectiva unei crize alimentare

La începutul acestei luni, The Independent relata că analiștii au avertizat că temperaturile extreme și seceta care continuă pun Marea Britanie în pericolul de a se confrunta cu „cea mai gravă criză a securității alimentare” din ultimele decenii.

Impactul în lanț al celor cinci valuri de căldură și al condițiilor de secetă prelungită ar putea distruge recoltele fermierilor, ceea ce ar duce la penurii alimentare mai târziu în cursul acestui an. Perturbările ar duce la o dependență tot mai mare de importurile din străinătate, potrivit analiștilor de la banca de investiții Shore Capital.

Uniunea Națională a Fermierilor a avertizat că situația este „din ce în ce mai îngrijorătoare” și că fermierii din sectorul laptelui folosesc deja furaje destinate iernii, deoarece iarba a încetat să mai crească.

Într-o declarație acordată la acea vreme publicației The Telegraph, doi economiști de la Shore Capital au spus că fenomenele meteorologice extreme recente ar putea distruge producția agricolă internă și ar putea duce la creșterea costurilor pentru hrana animalelor, ceea ce, la rândul lor, ar genera costuri mai mari pentru consumatori.

„Marea Britanie nu s-a aflat atât de aproape de o problemă privind securitatea alimentară de multe decenii”, au subliniat economiștii.

FOTO articol: Taras Bodnar / Dreamstime.com.