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Actualitate

Guvernul britanic va îndemna populația să își facă provizii de conserve și apă îmbuteliată

Sebastian Jucan
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Guvernul le va recomanda gospodăriilor să își facă provizii de conserve și apă îmbuteliată pentru a se pregăti în cazul unor fenomene meteorologice extreme sau al unor atacuri cibernetice asupra țării, scrie Financial Times, citat de The Independent.