Guvernul cedează în fața grevelor din energie: Angajații companiilor listate pot primi măriri salariale

Guvernul a aprobat o serie de derogări de la ordonanța-trenuleț, printre care și companiile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și filialele acestora, au declarat, pentru HotNews.ro, surse din sectorul energetic. Aceste companii pot acorda majorări salariale angajaților în acest an. Aceasta după ce angajații mai multor companii din energie listate la bursă, precum Romgaz, Transelectrica, Nuclearelectrica și Hidroelectrica, au amenințat că vor intra în grevă.

„Operatorii economici (…) ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată şi filialele acestora, care în anul 2024 au realizat profit şi nu înregistrează plăţi restante la data de 31 decembrie 2024, pot programa în anul 2025 majorarea cheltuielilor de natură salarială peste limita prevăzută la alin. (1), cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2025, cu condiția să programeze rezultat brut pozitiv în anul 2025.

Sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2025, prevăzute la alin.(12) se pot acorda începând cu luna următoare aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli sau bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat şi nu pot depăşi lunar nivelul acestui indice”, arată un text adoptat în ședința de Guvern de joi.

Aceasta după ce sindicaliștii din mai multe companii energetice, precum Transelectrica, Romgaz, Electrocentrale București, Hidroelectrica sau Nuclearelectrica au anunțat că se pregătesc de grevă.

Angajații Elcen deja au avut câteva zile de protest, iar cei de la Transelectrica și filiala sa de mentenanță SMART au anunțat acțiuni similare începând cu data de 10 martie.

Noua ordonanță-trenuleț prevede și că polițiștii și militarii vor fi plătiți pentru munca prestată în zilele libere și sărbători legale

În plus, după ce mii de polițiști au protestat în București împotriva prevederilor din Ordonanța-trenuleț, Guvernul a aprobat joi o ordonanță de urgență care prevede plata muncii efectuate în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și alte zile nelucrătoare la nivelul aplicabil în noiembrie 2024, a anunțat joi Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, în anul 2025, personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare vor beneficia de drepturile financiare prevăzute de legislația în vigoare la sfârșitul anului 2024 pentru:

Activitatea desfășurată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale;

Munca suplimentară prestată peste programul normal, în condiții operative sau neprevăzute, dacă nu poate fi compensată cu timp liber în termen de 90 de zile.

La stabilirea cuantumului drepturilor cuvenite personalului se are în vedere inclusiv luna februarie 2025, în integralitate.

„Ieri, la ședințele de bilanț ale Poliției Române și Poliției de Frontieră, am afirmat că vom reveni rapid la cadrul legislativ din noiembrie 2024 privind plata muncii prestate în zilele libere. Am respectat acest angajament, așa cum am discutat și cu reprezentanții organizațiilor profesionale și sindicale.”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Măsuri suplimentare pentru echilibrarea programului de lucru

Pe lângă reglementarea plății, ordonanța de urgență introduce obligația comandanților și șefilor de unități de a asigura o planificare echilibrată a muncii în ture și schimburi, astfel încât:

Un angajat să nu lucreze mai mult de 40% din durata normală a timpului de lucru lunar în astfel de ture;

Ordonatorii de credite să acorde, cu prioritate, timp liber corespunzător pentru munca suplimentară prestată, fără a afecta eficiența misiunilor.

MAI precizează că Ordonanța de urgență adoptată joi de Guvern modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2024 (așa numita Ordonanță trenuleț).

Și Ministerul Apărării (MApN) a comunicat ulterior adoptarea acestor modificări prin ordonanță de urgență.



„Drepturile financiare vor fi acordate personalului militar, polițiștilor și polițiștilor de penitenciare, în cursul anului 2025, inclusiv pentru luna februarie 2025, în integralitate, pentru activitatea desfășurată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale și pentru munca suplimentară prestată peste programul normal, în condiții operative sau neprevăzute, dacă nu poate fi compensată cu timp liber în termen de 90 de zile”, a comunicat MApN.

Luna trecută, mii de polițiști din organizaţiile sindicale din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, la care s-au alăturat şi unele structuri ale rezerviştilor militari au protestat, vineri, în Capitală, nemulţumiți de prevederile Ordonanţei trenuleţ.

