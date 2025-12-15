Guvernul din Australia vrea să înăsprească legislaţia privind deţinerea armelor de foc după atacul armat de pe plaja Bondi

Guvernul Australiei a anunțat că va lua în considerare înăsprirea legilor deja stricte privind deţinerea armelor de foc după sângerosul atac armat comis asupra participanţilor la un festival evreiesc organizat pe celebra plajă Bondi din Sydney.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a promis luni că guvernul este pregătit să ia „orice măsură necesară” ca răspuns la ceea ce autorităţile au clasificat drept un atac terorist antisemit, soldat cu uciderea a 15 persoane, relatează DPA și Agerpres. Vârsta persoanelor decedate variază între 10 şi 87 de ani. Unul dintre cei doi suspecţi a fost ucis de poliţie.

La o zi după atacul de la evenimentul de Hanuka desfăşurat pe celebra plajă, 27 de persoane continuă să fie spitalizate, dintre care şase se află în stare critică, au declarat autorităţile sanitare.

Vorbind după o reuniune de urgenţă a cabinetului australian, Albanese a spus că poliţia şi procurorii au fost rugaţi să elaboreze opţiuni de politică, deşi nu au fost convenite încă reforme specifice.

Măsurile luate în considerare includ interzicerea armelor care pot fi fabricate cu imprimante 3D, limitarea numărului de arme de foc pe care o persoană le poate deţine, înăsprirea controlului asupra importurilor de arme şi restricţionarea licenţelor de armă pentru cetăţenii australieni.

„Circumstanţele oamenilor se pot schimba, oamenii pot fi radicalizaţi pe parcursul timpului, licenţele nu ar trebui să fie pe viaţă”, a mai spus Albanese.

Atacul de duminică a şocat Australia şi a fost cel mai sângeros incident cu arme de foc din ultimele trei decenii. Australia a introdus legi stricte privind controlul armelor după un atac armat în masă comis în 1996 la Port Arthur, Tasmania, în care au murit 35 de persoane.

Premierul Albanese a respins afirmaţiile din partea Israelului conform cărora recunoaşterea oficială de către Australia a unui stat palestinian la începutul acestui an ar fi avut legătură cu acest atac, spunând că nu vede nicio legătură. El a adăugat că Australia trebuie să adopte o poziţie mai dură împotriva antisemitismului.

Anchetatorii i-au identificat pe atacatori ca fiind un tată şi fiul său. Tatăl în vârstă de 50 de ani a fost împuşcat mortal de poliţie la faţa locului, în timp ce fiul în vârstă de 24 de ani a fost arestat şi rămâne spitalizat cu răni grave.

Premierul Albanese a declarat că agenţia de informaţii interne a Australiei îl investigase pe fiu în urmă cu şase ani pentru presupuse legături cu o celulă a grupului Stat Islamic din Sydney. Poliţia a refuzat să confirme rapoartele media conform cărora două steaguri ale grupării Stat Islamic ar fi fost găsite în vehiculul atacatorilor, invocând faptul că ancheta este în curs de desfăşurare.

Mass-media locale au raportat că tatăl a intrat în Australia în 1998 cu o viză de student şi că fiul său s-a născut în Australia. Membrii familiei fuseseră informaţi că cei doi vor pleca într-o excursie de pescuit în weekend.

Comisarul-şef al Poliţiei din New South Wales, Mal Lanyon, a declarat că tatăl era membru al unui club de vânătoare şi avea o licenţă pentru arme de foc care îi permitea să deţină arme cu ţeavă lungă. Autorităţile au spus că acesta deţinea în mod legal şase arme de foc.