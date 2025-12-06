Guvernul din Hong Kong acuză presa străină privind modul în care a relatat despre incendiul în care au murit peste 150 de persoane

Biroul chinez de securitate națională din Hong Kong a avertizat presa străină să nu răspândească „informații false” și să nu „denigreze” eforturile guvernului de a gestiona cel mai grav incendiu din oraș din ultimii 80 de ani, informează Reuters. Incendiul care a avut loc pe 26 noiembrie a provocat moartea a cel puțin 159 de persoane, după ce flăcările au cuprins opt blocuri-turn dintr-un complex rezidențial.

Înaintea alegerilor locale care vor avea loc duminică, Biroul pentru Menținerea Securității Naționale a anunțat că a convocat reprezentanți ai unui număr nespecificat de publicații străine pentru a critica modul în care au relatat despre incendiul din complexul Wang Fuk Court. Reuters nu a fost contactată și nu a participat la întrunire.

„Unele publicații străine au relatat despre Hong Kong, ignorând faptele, răspândind informații false, distorsionând și denigrând intervenția guvernului la dezastru, atacând și interferând cu alegerile pentru Consiliul Legislativ, provocând divizare socială și opoziție”, se arată în comnicatul Biroului.

Citește și Incendiul din Hong Kong: Autoritățile au anunțat noul bilanț al morților și îi amenință pe cei care răspândesc informații neoficiale

Reuniunea a avut loc în conformitate cu prevederile unei legi a securității naționale pe care Beijingul a impus-o fostei colonii britanice în 2020, după manifestațiile pro-democrație din 2019. Legea stipulează că biroul poate lua „măsurile necesare pentru a întări controlul” entităților străine, inclusiv agențiile de presă.

Întâlnirea de sâmbătă este prima dată de acest fel la care a fost chemată presa străină pentru a fi criticată privind modul în care a relatat un anume eveniment.

De la protestele din 2019, la care au participat milioane de persoane, autoritățile de la Beijing și din Hong Kong au înăbușit opoziția din oraș, arestând politicieni democrați și închizând instituții de presă și ONG-uri.

Întâlnirea cu presa străină survine în contextul în care autoritățile încearcă să zăgăzuiască mânia publică generată de incendiul catastrofal, despre care se crede că ar avea drept cauze reglementările insuficiente și materialele de proastă calitate folosite la renovare.

Autoritățile au reținut câțiva activiști care au cerut socoteală guvernului local. De asemenea, Beijingul a avertizat populația să folosească catastrofa pentru „a perturba” Hong Kong-ul.

Hong Kong este pe locul 140 din 180 al Indexului Mondial al Libertății Presei, elaborat de Reporteri Fără Frontiere.