Guvernul Lituaniei, îndemnat de ministrul de externe să respingă propunerea Belarusului: „Lukașenko nu stabilește regulile”

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, sosește la Dușanbe, Capitala Tadjikistanului, pentru o reuniune a Consiliului șefilor de stat ai CSI, pe 10 octombrie 2025. FOTO: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Șeful diplomației lituaniene a declarat marți că el ar refuza discuțiile cu Belarus despre o posibilă redeschidere a frontierei, după ce omologul său de la Minsk a primit ordin să redeschidă negocierile din partea președintelui Aleksandr Lukașenko.

În octombrie, autoritățile lituaniene au închis două puncte de trecere a frontierei până la finalul lunii noiembrie, ca răspuns la incursiunile repetate ale unor baloane meteorologice venite dinspre Belarus, care au perturbat traficul aerian și au provocat suspendări temporare de activitate la aeroportul din Vilnius.

Lituania susține că baloanele sunt pilotate de contrabandiști care transportă țigări, acuzând Belarusul că nu a oprit această practică, pe care Vilniusul a descris-o drept o formă de „atac hibrid”.

Șeful diplomației lituaniene, declarații la Washington

„Lukașenko nu stabilește regulile… Recomandarea mea insistentă către guvernul meu va fi să nu urmeze calea pe care încearcă ei să ne-o impună”, a declarat ministrul de externe, Kestutis Budrys, pentru site-ul de știri lituanian 15min.lt.

„Nu suntem lăsați singuri, avem implicarea deplină a SUA”, a spus Budrys, vorbind de la Washington și referindu-se la întâlnirea pe care a avut-o luni cu omologul său american, Marco Rubio, și cu emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Belarus, John Coale.

Trump a intensificat contactele cu Belarus, trimițând mai multe delegații la Minsk în acest an, în timp ce Lukașenko încearcă să repare relațiile cu SUA după ani de izolare și sancțiuni.

În septembrie, Belarus a eliberat 52 de prizonieri în urma unui apel din partea lui Trump. Anterior, președintele american îl îndemnase pe Lukașenko, care se află la putere de peste 30 de ani, să elibereze 1.400 de deținuți pe care liderul american i-a descris drept ostatici.

Lukașenko vrea negocieri cu Lituania pentru redeschiderea frontierei

Agenția de presă de stat Belta a relatat că Lukașenko a ordonat deschiderea negocierilor cu Lituania după o întâlnire cu ministrul de externe, șeful KGB și liderul comitetului privind frontiera de stat.

Președintele belarus i-a spus ministrului de externe „să organizeze negocieri privind normalizarea situației și reluarea funcționării depline a punctelor de trecere a frontierei de la granița comună”.

Serviciul de presă al lui Lukașenko susține că partea lituaniană a înaintat marți propuneri pentru rezolvarea situației.

Aleksandar Lukașenko declarase luna trecută că decizia Lituaniei de a închide frontiera este o „farsă nebunească” și a acuzat Occidentul că poartă un război hibrid împotriva Belarusului și a Rusiei.

Lituania va redeschide frontiera dacă baloanele contrabandiștilor nu vor mai intra în spațiul său aerian, a declarat ministrul Budrys.

Șeful diplomației lituaniene a mai afirmat că punctele de trecere a frontierei vor rămâne închise până când va fi permisă întoarcerea celor aproximativ 1.000 de camioane lituaniene oprite în Belarus după închidere.