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Actualitate

Guvernul Niculescu vrea să listeze pachete minoritare ale companiilor de stat / Acesta a fost unul dintre motivele invocate de PSD pentru demiterea lui Bolojan

Claudia Pîrvoiu
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Programul de guvernare al Executivului Luca Niculescu, în care PSD va avea 11 din 17 portofolii, prevede posibilitatea vânzării pe bursă a unor pachete minoritare de acțiuni la companiile de stat.

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