Guvernul Niculescu vrea să listeze pachete minoritare ale companiilor de stat / Acesta a fost unul dintre motivele invocate de PSD pentru demiterea lui Bolojan

Programul de guvernare al Executivului Luca Niculescu, în care PSD va avea 11 din 17 portofolii, prevede posibilitatea vânzării pe bursă a unor pachete minoritare de acțiuni la companiile de stat.

Această propunere se află în programul de guvernare chiar dacă PSD a încercat să blocheze prin lege, în urmă cu câteva luni, vânzarea participațiilor statului.

Cu toate acestea, în programul de guvernare, la capitolul companii de stat, există un pasaj în care se precizează că „Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară și fără o evaluare corectă, dar păstrăm posibilitatea listării unor pachete minoritare, pe modelul societăților din energie deja listate”.

Un alt pasaj, în capitolul „Piețe de capital”, se arată că în cazul „companiilor la care statul deține participații devin mai transparente, cu păstrarea controlului strategic al statului”.

Listarea pe bursă a companiilor de stat a fost motiv pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Una dintre principalele teme ale moțiunii de cenzură pe care AUR și PSD au depus-o împotriva Guvernului Bolojan a fost vânzarea unor pachete de acțiuni la companiile de stat. „Depunem această moțiune pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor”, a susținut atunci George Simion, liderul AUR.

Pe 5 mai 2026, Guvernul Bolojan a fost demis fiind invocată intenția acestuia de a lista companii de stat.

Cu câteva săptămâni înainte de demitere, Guvernul Bolojan a făcut câteva propuneri de listare a unor pachete minoritare, iar acestea introduse într-o notă guvernamentală care a fost discutată de coaliția de guvernare de atunci PSD-PNL-USR-UDMR.

Niciuna dintre propuneri nu a vizat vânzarea companiilor astfel încât statul să piardă controlul asupra acestora. Toate au făcut referire la vânzarea unor mici pachete de acțiuni.

Pe listă se aflau trei companii recomandate: Hidroelectrica, cu un pachet suplimentar de 5 – 7% din acțiuni, Romgaz, cu un pachet de 5-7% din acțiuni și CEC Bank. Alte cinci vânzări de acțiuni erau propuse cu obiecții și condiții: Transgaz, Portul Constanța, Poșta Română, Salrom și Romarm.

Toate aceste propuneri se aflau într-o notă de informare fără nicio putere juridică, întocmită de aparatul de lucru al vicepremierului Oana Gheorghiu.

PSD a încercat să blocheze prin lege listarea companiilor de stat. Daniel Zamfir, unul dintre susținătorii legii

Parlamentul României a adoptat pe 27 mai o lege inițiată de PSD care interzice vânzarea acțiunilor deținute de stat la companii naționale, societăți și instituții de credit până la data de 31 decembrie 2027.

PNL și USR s-au opus proiectului, spunând că acesta contravine angajamelor asumate de România în cadrul PNRR privind guvernanța corporativă și restructurarea întreprinderilor de stat.

Pe 24 iunie, preşedintele Nicuşor Dan a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra legii. Proiectul încă se află în procedură de examinare din cauza sesizărilor de neconstituționalitate.

Unul dintre cei care au promovat activ proiectul în comisii și a asigurat susținerea acestuia în Senat a fost senatorul Daniel Zamfir, acum propunerea PSD pentru Ministerul Economiei. „Am depus, astăzi, în regim de urgență, un proiect de lege responsabil și necesar și anume vom interzice vânzarea până la 31 decembrie 2027 a activelor statului la companiile strategice de interes național. De ce acum? Pentru că nu e momentul să vindem, acum, într-un context geopolitic dificil, în momentul în care avem crize suprapuse atât globale, cât și europene”, a declarat Daniel Zamfir, în aprilie 2026, potrivit Agerpres.

Legea instituie o interdicţie, până pe 31 decembrie 2027, privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută.

De asemenea, legea prevede suspendarea, până la 31 decembrie 2027, a oricăror operaţiuni privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar.