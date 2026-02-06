Guvernul răspunde acuzațiilor Liei Savonea privind presiuni asupra CCR: „Adevărul nu poate constitui o formă de ingerință”

Guvernul a respins vineri acuzațiile șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, potrivit cărora premierul a făcut presiuni asupra Curții Constituționale prin scrisoarea trimisă de premierul Ilie Bolojan către CCR privind reforma pensiilor magistraților, potrivit unui răspuns transmis de purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu pentru HotNews. Despre acest răspuns a relatat anterior și G4Media.

Judecătorii Curții Constituționale se vor reuni în ședință pe 11 februarie pentru a discuta sesizarea Înaltei Curți de Justiție și Casație împotriva reformei pensiilor magistraților.

Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a transmis, vineri, că premierul nu a cerut un anumit verdict și nu a formulat avertismente, ci a prezentat „o situație de fapt”.

„Premierul nu a făcut niciun fel de presiuni asupra CCR, nu a formulat avertismente, cu atât mai puțin nu a cerut un anumit verdict. A prezentat o situație de fapt, plecând de la principiul că o instanță trebuie să fie pe deplin informată atunci când formulează o decizie”, a declarat Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a Executivului a mai spus că un demers similar a fost făcut anterior chiar de Lia Savonea, care a transmis Curții Constituționale o expertiză privind evoluția pensiilor magistraților.

„Este ceea ce a considerat necesar și doamna Lia Savonea când a trimis CCR o expertiză privind perspectiva evoluției pensiilor magistraților, extrem de discutabilă sub aspectul acurateții însă”, a mai spus purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

„Nu intră în preocupările premierului interpretarea doamnei Lia Savonea privind cauzele neîndeplinirii unui jalon PNRR mai ales când ele contravin interpretării oficiale a Comisiei Europene. Așadar desigur că CCR este suverană în privința deciziei, însă ea trebuie pe deplin informată. Adevărul nu poate să constituie nici o formă de presiune, nici o ingerință”, a mai continuat Ioana Dogioiu.

Lia Savonea acuză „presiuni”

Șefa instanței supreme, Lia Savonea, l-a acuzat pe premier de presiuni și ingerințe, după ce acesta a trimis o scrisoare CCR în care spune că România va pierde bani din PNRR dacă Curtea nu ia o decizie privind pensiile magistraților.

Într-un comunicat de presă numit „Apel către primul ministru pentru respectarea statului de drept și a independenței justiției”, Savonea susține că „avertizarea” privind pierderea unor fonduri europene, dar și cererea ca instanța să țină cont de consecințe financiare „reprezintă o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat”.

Președinta ICCJ subliniază că CCR nu este parte din procesul de implementare a politicilor guvernamentale și „nici un instrument de validare a obiectivelor financiare ale Executivului. Singurul său rol este acela de a garanta supremația Constituției, iar deciziile sale trebuie să fie rezultatul exclusiv al analizei juridice, nu al unor considerente de oportunitate politică sau bugetară”.

Invocarea articolului 148 din Constituție – referitor la rolul autorităților statului român în îndeplinirea obligațiilor asumate de România în raport cu Uniunea Europeană – nu poate justifica exercitarea unor presiuni, fie ele și indirecte, asupra unei autorități jurisdicționale, susține Savonea.

„Independența justiției nu este un obstacol în calea angajamentelor europene ale României, ci una dintre condițiile esențiale ale acestora. Orice demers care poate fi perceput ca o tentativă de influențare a unei instanțe constituționale riscă să aducă prejudicii grave credibilității instituțiilor statului și încrederii publice în funcționarea democratică a acestuia.

Într-un stat de drept autentic, dialogul dintre autorități nu poate lua forma presiunii, iar respectarea Constituției nu poate fi condiționată de considerente financiare.

Vă adresăm, domnule prim-ministru, invitația de a reafirma public atașamentul Guvernului față de principiul independenței justiției și de a evita, pe viitor, orice demers susceptibil de a fi interpretat ca o ingerință în activitatea autorităților jurisdicționale”, adaugă Lia Savonea.

Mesajul lui Ilie Bolojan pentru șefa CCR

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis vineri președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o scrisoare în care îi spune că România depinde de decizia CCR din 11 februarie pentru a mai avea șanse să primească cele 231 de milioane de euro aferente jalonului privind reforma pensiilor magistrațiloe din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Comisia Europeană consideră acum că jalonul este neîndeplinit, dar așteaptă decizia CCR pe proiectul Guvernului care reduce pensiile magistraților și le crește vârsta de la care se pot pensiona.

„Totuși, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informații public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informațiilor transmise de către autoritățile române”, conform scrisorii transmise de Bolojan către șefa CCR.