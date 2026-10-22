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Lia Savonea, Foto: Agerpres
Actualitate

Prima reacție a Liei Savonea, după criticile aduse de CEDO în decizia privind restanțele magistraților români

Simona Voicu
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Decizia CEDO trebuie analizată „cu toate argumentele și nuanțele”, a declarat, pentru HotNews, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea. Reacția vine după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a criticat instanța supremă și CCR în decizia privind restanțele salariale ale magistraților.

În hotărârea prin care a respins plângerile a cinci magistrați români privind plata restanțelor salariale, CEDO spune că nu este de competența instanței naționale să se substituie autorităților naționale în alegerea politicilor bugetare. Curtea Europeană menționează în decizie instanța supremă și Curtea Constituțională: „Deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație au contribuit la reconfigurarea cadrului juridic privind remunerația  judecătorilor”.