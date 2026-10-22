Prima reacție a Liei Savonea, după criticile aduse de CEDO în decizia privind restanțele magistraților români

În hotărârea prin care a respins plângerile a cinci magistrați români privind plata restanțelor salariale, CEDO spune că nu este de competența instanței naționale să se substituie autorităților naționale în alegerea politicilor bugetare. Curtea Europeană menționează în decizie instanța supremă și Curtea Constituțională: „Deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație au contribuit la reconfigurarea cadrului juridic privind remunerația judecătorilor”.

Decizia CEDO trebuie analizată „cu toate argumentele și nuanțele”, a declarat, pentru HotNews, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea. Reacția vine după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a criticat instanța supremă și CCR în decizia privind restanțele salariale ale magistraților.

Lia Savonea: „Decizia trebuie analizată cu toate nuanțele”

Contactată de HotNews pentru un punct de vedere în legătură cu hotărârea CEDO, Lia Savonea a spus că a „luat act” de decizia instanței de la Strasbourg și a analizat conținutul acesteia.

„În esență, apreciem că decizia reconfirmă o serie de principii fundamentale, între care caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești definitive, respectarea separației puterilor în stat și posibilitatea eșalonării executării obligațiilor financiare, în anumite condiții”, a declarat Lia Savonea.

Președinta instanței supreme afirmă că „mecanismul eșalonării a fost respectat de sistemul judiciar, fără ca aceasta să însemne renunțarea la drepturile recunoscute prin hotărâri definitive”.

Referitor la criticile din hotărârea Curții Europene, Lia Savonea spune că „decizia trebuie analizată în integralitatea sa, cu toate argumentele și nuanțele reținute de Curte, evitând interpretările selective sau concluziile pripite”.

Ce a decis CEDO

Curtea de la Strasbourg a decis joi, în unanimitate, că celor cinci magistrați care au dat statul român în judecată nu le-au fost încălcate drepturile fundamentale invocate în plângere.

Cei cinci judecători, care aveau de recuperat aproape 300.000 de euro restanțe salariale, câștigate prin hotărâri judecătorești, s-au plâns CEDO că statul român le-a încălcat dreptul la proprietate – prin întârzierea plăților, și dreptul la un proces echitabil – din suspendarea exercitării unor eventuale demersuri în justiție pe durata eșalonărilor.

Curtea Europeană vorbește, în decizie, despre riscul unui conflict de interese, atunci când magistrații au judecat valul de litigii în urma cărora au generalizat acordarea unor sporuri întregului sistem judiciar.

Referitor la amânarea plății restanțelor magistraților decise în 2025 de către guvern, CEDO consideră că, „într-un context economic dificil este rezonabil ca Guvernul să revizuiască periodic situația țării pentru a lua, în timp util, măsurile cele mai adecvate circumstanțelor economice în evoluție, fără ca previzibilitatea legii să fie afectată doar din acest motiv”.

Aprecierea CEDO vine la doar o săptămână distanță după ce ICCJ a stabilit definitiv că Guvernul trebuie să plătească magistraților restanțele salariale de 1 miliard de euro, în termen de 10 zile.