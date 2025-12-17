Guvernul scoate peste 2,4 miliarde de lei din Fondul de Rezervă pentru investiții. Ce facturi vor fi plătite

„La finalul anului, nu vom avea facturi neplătite pe niciun program de finanțare guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării”, a declarat miercuri ministrul dezvoltării, Cseke Attila, după ce Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului ministerului, cu suma de 2,4 miliarde de lei, din Fondul de rezervă bugetară pentru achitarea tuturor facturilor emise în cadrul programelor de investiții.

Ministrul Cseke Attila a dat asigurări că „vor fi achitate toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării pentru lucrările efectuate la investiții, inclusiv cele depuse în această lună, dacă nu sunt necesare completări sau clarificări punctuale”.

Din această sumă vor fi achitate 2.557 de facturi pentru investiții precum cele în rețeaua de apă și canalizare, rețeaua de distribuție a gazelor naturale sau modernizarea drumurilor, finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”, investiții finanțate prin programele PNDL I și II, reabilitarea seismică a școlilor, grădinițelor, spitalelor, a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, construcția de locuințe sociale, de serviciu și de necesitate, precum și elaborarea planurilor urbanistice.

Ministerul Dezvoltării a plătit și facturile depuse pentru lucrările efectuate la investițiile finanțate de minister, prin Compania Națională de Investiții.