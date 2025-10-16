Guvernul vrea să scumpească apa minerală cu 30%, la sursă. Ministerul Economiei susține că această creștere „nu ar trebui” să se simtă la raft

În ședința de joi a Guvernului va fi discutat un memorandum privind creșterea prețului apei minerale la sursă, adică la producător, în baza ratei inflației. Memorandumul, cu tema „ajustarea prețului apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar cu indicele prețurilor de consum” a fost înaintat, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, de Radu Miruță, ministrul economiei.

În prezent, pretul apei minerale, practicat de Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A, este de 43,25 lei/1.000 litri şi este valabil din aprilie 2022. Practic, nu a mai fost modificat prețul de trei ani.

Cât de mult va crește prețul apei minerale

Ministerul Economiei propune, în baza memorandumului, o creștere cu 13,55 lei la 1.000 litri, ceea ce înseamnă o scumpire de circa 30%.

„Propunem ajustarea actualului pret practicat de Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A. la 56,80 lei/1000 litri cu indicele mediu al prețurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică, la care se aplică un coeficient de corecție de 0,9”, se arată în memorandum.

„În ceea ce privește ajustarea prețului la apa minerală naturală la sursă pentru consum alimentar cu indicele preţului de consum pentru perioada noiembrie 2021- mai 2025 cu 13,55 lei la 1000 litri, menționăm că modificarea survenită în costuri reprezintă 0,01355/1 litru”, arată Ministerul Economiei.

Ministerul Economiei: Nu ar trebui să împlice o creștere la raft

Potrivit acestuia, scumpirea nu ar trebui să se vadă la raft.

„Din acest calcul rezultă că, ajustarea prețului la apa minerală naturală la sursă pentru consum alimentar nu are nici un impact negativ asupra costurilor de producție pentru îmbuteliatori, deci nu ar trebui să împlice o creștere la raft a prețurilor de vânzare a apei îmbuteliate”, susține Ministerul Economiei, potrivit memorandumului.

Legislația în vigoare, OUG 36/2001 prevede că prețurile se ajustează „de regulă, la un interval de 3 luni, cu avizul Oficiului Concurenţel, pe baza cererilor de ajustare primite de la producători, prestatori sau autorități de reglementare, după caz, dacă parametrul de ajustare se modifică cu cel puțin 5% faţă de nivelul existent la data precedentă ajustării”.

Tarifele se ajustează pe baza ultimului indice al prețurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică, se precizează în memorandum.