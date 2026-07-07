„Guvernul vrea să țină situația sub control, pentru a evita panica”: Japonia e tot mai presată de restricțiile la export impuse de Beijing

Un deficit de minerale critice începe să afecteze economia japoneză în ansamblul său, amplificând presiunile asupra guvernului condus de prim-ministra Sanae Takaichi de a găsi alternative la exporturile pe care China le-a întrerupt, arată documente corporative publicate recent și citate Reuters.

China domină piața mondială a pământurilor rare – esențiale pentru fabricarea unor produse care variază de la automobile electrice până la armament – și folosește aceste resurse ca instrument de presiune diplomatică.

După ce Takaichi a provocat furia Beijingului prin comentariile sale din noiembrie privind apărarea Taiwanului, Beijingul a blocat livrările către Japonia ale anumitor minerale esențiale.

Creșterile recente ale indicelui bursier Nikkei până la noi maxime istorice și optimismul mediului de afaceri reflectat în sondajul de referință Tankan al Băncii Japoniei indică o economie aflată pe o traiectorie ascendentă.

Îngrijorări că criza actuală va fi mai gravă decât cea care a lovit economia Japoniei în 2010

O creștere fără precedent a numărului de notificări ale companiilor japoneze privind mineralele critice transmite însă un semnal de avertizare pentru trimestrele următoare.

Economia Japoniei a fost afectată și în 2010, în timpul unui episod anterior de restricții comerciale impuse de China, însă de această dată efectele ar putea fi mai grave. Takeshi Higashifukasawa, economist principal la Mizuho Research Institute, explică acest lucru prin faptul că pământurile rare au devenit mult mai importante pentru numeroase lanțuri de aprovizionare.

„Odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, pământurile rare sunt utilizate într-o gamă foarte largă de produse și de-a lungul întregilor lanțuri de aprovizionare”, a declarat Higashifukasawa pentru Reuters.

El a adăugat că, din 2010 încoace, și vehiculele electrice au devenit un factor important pentru lanțurile de aprovizionare. „Companiile nu își permit să fie optimiste”, a subliniat acesta.

China a oprit complet unele dintre exporturile sale de pământuri rare către Japonia

Datele publicate luna trecută de autoritățile vamale chineze au arătat că, în perioada noiembrie-mai, China nu a exportat deloc către Japonia oxid de terbiu sau oxid de disprosiu și că, din decembrie, livrările de oxid de ytriu au fost infime, întrerupând astfel aprovizionarea cu materiale esențiale pentru fabricarea magneților de mare putere.

Raportările periodice depuse la Bursa de Valori din Tokyo au conținut de regulă în ultimul deceniu mai puțin de 40 de mențiuni pe lună referitoare la pământurile rare, majoritatea provenind din sectoarele materialelor și industriei.

Însă, din luna mai încoace, numărul acestor notificări s-a dublat, iar riscurile asociate sunt invocate tot mai frecvent și de companii din domeniul bunurilor de consum și al electronicii.

Peste două treimi dintre cele aproape 200 de raportări publicate în lunile mai și iunie care menționează pământurile rare afirmă că restricțiile la export afectează deja activitatea companiile sau ar putea avea un astfel de impact în viitor.

„Dacă restricțiile privind exporturile de pământuri rare sau măsuri similare vor continua o perioadă îndelungată, acestea ar putea afecta activitățile de producție și performanța financiară a grupului”, a avertizat producătorul de electronice Citizen Watch într-o astfel de notificare publicată pe 23 iunie.

Penuria de minerale critice se extinde tot mai mult în economia Japoniei

Ca răspuns la întrebările Reuters, Citizen Watch a precizat că folosește în principal pământuri rare pentru producerea de motoare. Compania a subliniat însă că lipsurile nu au afectat deocamdată producția sau rezultatele sale financiare.

Omron, producător de echipamente medicale, a menționat pe 22 iunie restricțiile Chinei asupra exporturilor de pământuri rare în cadrul evaluării sale mai ample a riscurilor geopolitice, alături de conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, compania a precizat că impactul controalelor la export impuse de China asupra producției și rezultatelor sale financiare nu este semnificativ în prezent.

Satoru Yoshida, analist specializat în materii prime la Rakuten Securities, a explicat pentru Reuters că, deși efectele nu sunt resimțite în mod egal de toate industriile, acestea se extind treptat. El a atribuit diferențele dintre companii nivelului stocurilor pe care acestea au reușit să le facă înainte ca Beijingul să înăsprească restricțiile.

„Aprovizionarea este limitată, însă tot mai mulți încep să le folosească, iar asta nu face decât să le transforme în resurse și mai rare”, afirmă Yoshida. El a amintit că, potrivit datelor din 2025, China controla aproximativ 70% din producția mondială de pământuri rare și 60% din rezervele globale.

„Guvernul vrea să țină situația sub control, pentru a evita panica”

Guvernul de la Tokyo încearcă să găsească alternative rapid. Într-un comunicat, Ministerul japonez al Economiei, Comerțului și Industriei a declarat că utilizează investiții și subvenții pentru a colabora cu aliații și companiile în vederea asigurării unor aprovizionări stabile cu pământuri rare și alte minerale critice.

În octombrie, Takaichi a semnat un cadru de cooperare cu președintele american Donald Trump pentru coordonarea în domeniul mineralelor critice și al pământurilor rare, inclusiv privind constituirea unor stocuri comune și mecanisme de răspuns rapid pentru aprovizionare. De asemenea, cele două guverne au discutat despre dezvoltarea în comun a zăcămintelor din adâncurile oceanului, însă exploatarea la scară comercială este încă la câțiva ani distanță.

Takaichi își pune speranțele și într-un plan convenit în iunie de statele membre ale Grupului celor Șapte (G7), care prevede intensificarea coordonării privind constituirea stocurilor strategice. Totodată, Japonia a lansat și câteva proiecte de reciclare a pământurilor rare.

Însă Yuriy Humber, directorul general al firmei japoneze de consultanță Yuri Group, afirmă că deocamdată e neclar când vor deveni operaționale aceste inițiative și ce volume vor putea furniza.

„Presupun că un an de restricții la export va crea probleme majore, iar noi suntem deja la patru-cinci luni de la începutul lor”, afirmă Humber. „Evident, guvernul vrea să țină situația sub control, pentru a evita panica și pentru a nu-i oferi Chinei o victorie timpurie.”