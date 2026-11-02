Hackerii au distrus alimentele din supermarketuri din șase țări. Pot să preia și funcțiile frigiderului tău?

Cele mai frecvente accesibile ținte ale hackerilor sunt dispozitivele conectate la internet și controlate de la distanță. Prin urmare, inclusiv frigiderele persoanele pot cădea victime unor persoane rău intenționate, relatează Reuters.

După atacurile asupra supermarketurilor din Franța din octombrie, alte șase țări au căzut luni victime ale atacatorilor. Aceste atacuri au vizat frigidere din mari lanțuri comerciale și nu electrocasnicele unor simpli cetățeni.

Incidente similare care au dus la alterarea alimentelor în bazele militare din întreaga Statele Unite au avut loc în luna august. Ele sunt tratate, de asemenea, ca un posibil atac cibernetic.

Cum este compromis un frigider

Reuters subliniază că orice frigider care este conectat la internet, fie direct, fie prin intermediul unei aplicații, al unui serviciu cloud sau al unei rețele domestice, este supus riscului de a fi compromis de un atac informatic.

În 2015, cercetătorii au demonstrat, în cadrul unei conferințe dedicate hackingului organizată la Las Vegas, cum poate fi compromis un frigider inteligent Samsung. Ei au reușit să intercepteze o parte din traficul de internet care trecea prin dispozitiv.

Care sunt țintele predilecte

În cele mai multe cazuri, atacatorii sunt mai interesați să fure date, să perturbe serviciile sau să folosească dispozitivele conectate ca punct de acces către o rețea mai extinsă.

Cele mai frecvente ținte ale hackerilor sunt dispozitivele conectate la internet și controlate de la distanță.

Printre acestea se numără camerele de securitate, soneriile video, sistemele de alarmă, încuietorile inteligente, termostatele și sistemele de încălzire centrală. Aparatele inteligente, precum frigiderele, cuptoarele și mașinile de spălat, pot fi, de asemenea, vulnerabile dacă sunt conectate la internetul. Chiar și unele periuțe de dinți sunt acum conectate la internet.

Cu toate acestea, routerele, și nu aparatele electrocasnice, sunt cele mai vizate de hackeri. Ele au fost vizate în peste trei sferturi din totalul atacurilor asupra dispozitivelor conectate, potrivit datelor din industria de securitate cibernetică.

Numărul asupra aparatelor a început însă să crească pe măsură ce producătorii au adăugat conexiune la internet la produse care odinioară erau în întregime mecanice.

Ce se întâmplă cu un aparat compromis

Odată ajuns în interiorul unui dispozitiv, un hacker poate face, în general, două lucruri: să adune informații sau să preia controlul asupra dispozitivului.

O cameră poate arăta interiorul unei locuințe, un dispozitiv cu microfon poate capta sunete, iar un router compromis poate expune tot ce circulă prin rețea.

Hackerii care preiau controlul asupra unui dispozitiv îl pot porni sau opri, pot modifica setările sau îi pot bloca pe utilizatori în afara propriilor conturi. Un termostat compromis ar putea afecta încălzirea, în timp ce un congelator sau un frigider piratat ar putea perturba controlul temperaturii.

În cazurile mai grave, atacatorii pot folosi dispozitive slab securizate pentru a obține acces la alte sisteme din aceeași rețea sau pentru a fura informații personale legate de conturile online.

Pot prelua controlul asupra unei mașini?

Cercetătorii în securitate cibernetică au demonstrat în repetate rânduri vulnerabilități ale autoturismelor conectate la internet.

În 2015, cercetătorii au preluat de la distanță controlul unui Jeep aflat în mers, prin intermediul sistemului său de divertisment conectat la internet. Această descoperire a dus la rechemarea în service a aproximativ 1,4 milioane de vehicule și la implementarea unor modificări software.

Aproape un deceniu mai târziu, cercetătorii au dezvăluit o vulnerabilitate care le permitea să localizeze, să deblocheze și să pornească anumite vehicule Kia folosind doar numărul de înmatriculare. Cercetătorii au declarat că au raportat vulnerabilitățile companiei Kia, care le-a remediat în câteva luni, și că nu existau dovezi că acestea ar fi fost exploatate în atacuri reale.

Vehiculele și aeronavele moderne sunt, de asemenea, proiectate cu sisteme extinse de siguranță și de rezervă.

Infrastructura critică, precum rețelele de energie electrică și de apă, dispune în general de mai multe niveluri de securitate, monitorizare și reglementare care nu există în cazul dispozitivelor de consum.

Asta nu înseamnă că este imună la atacuri cibernetice, dar reprezintă de obicei o țintă mult mai dificilă decât un aparat electrocasnic conectat la rețeaua Wi-Fi a unei locuințe.

Măsuri de protecție

Experții în securitate cibernetică recomandă, în general, schimbarea parolelor implicite, activarea autentificării în doi pași acolo unde este disponibilă și instalarea regulată a actualizărilor software.

Consumatorii sunt sfătuiți de asemenea, să elimine sau să înlocuiască dispozitivele care nu mai primesc actualizări de securitate, să păstreze majoritatea dispozitivelor într-o rețea locală și să conecteze produsele la internetul public doar atunci când există un motiv clar în acest sens.

Cea mai simplă regulă este adesea și cea mai eficientă: cu cât ai mai puține dispozitive conectate, cu atât există mai puține puncte de intrare potențiale pentru atacatori.