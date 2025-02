Hamas a anunţat numele celor trei ostatici israelieni pe care îi va elibera sâmbătă / Câți deţinuţi palestinieni va elibera în schimb Israelul

Gruparea Hamas a transmis vineri numele ostaticilor israelieni pe care îi va elibera sâmbătă, iar biroul prim-ministrului israelian şi Forumul familiilor ostaticilor au confirmat, după ce familile au fost informate, că ostaticii sunt Eli Sharabi, Or Levy şi Ohad Ben Ami, scrie The Times of Israel, citat de News.ro.

Eli Sharabi, în vârstă de 52 de ani, a fost răpit din kibbutzul Be’eri la 7 octombrie 2023. Soţia şi fiicele sale au fost ucise în camera de siguranţă a casei lor, iar el şi fratele său Yossi au fost luaţi prizonieri. Ulterior, a fost confirmată moartea lui Yossi, iar Hamas îi deţine cadavrul.

Ohad Ben Ami, în vârstă de 56 de ani, a fost, de asemenea, răpit din Be’eri. Soţia sa, Raz Ben Ami, a fost, de asemenea, răpită, dar a fost eliberată în timpul armistiţiului de o săptămână din noiembrie 2023.

Or Levy, în vârstă de 34 de ani, a fost răpit de la festivalul Supernova de lângă kibbutzul Re’im la 7 octombrie. Soţia sa, Einav, a fost ucisă, iar fiul lor, Almog, acum în vârstă de trei ani, locuieşte de atunci cu bunicii săi.

„Avem atât o datorie sacră, cât şi dreptul moral de a-i aduce acasă pe toţi fraţii şi surorile noastre. Nu vom renunţa şi nu ne vom opri în nicio etapă până când toţi ostaticii nu se vor întoarce acasă în conformitate cu acordul actual – până la ultimul – cei vii pentru reabilitare, iar cei decedaţi pentru o înmormântare corespunzătoare”, se arată într-o declaraţie a Forumului familiilor ostaticilor.

Israelul ar urma să elibereze 183 de palestinieni în schimbul eliberării celor trei ostatici: 18 care au executat pedepse pe viaţă, 54 care execută pedepse lungi şi 111 care au fost reţinuţi în Fâşia Gaza în timpul războiului.

În total, Israelul a declarat că va elibera până la 1.904 deţinuţi palestinieni – inclusiv 737 care execută pedepse pe viaţă pentru zeci de crime – în schimbul celor 33 de ostatici israelieni care urmează să fie eliberaţi în prima fază a acordului de încetare a focului încheiat cu Hamas.

Hamas acuză Israelul de încălcarea armistițiului

Hamas a acuzat vineri Israelul de multiple încălcări ale acordului de încetare a focului în Fâşia Gaza, în ajunul noului schimb de ostatici israelieni contra deţinuţi palestinieni.

Mişcarea palestiniană a acuzat Israelul că a întârziat intrarea în enclavă a mii de camioane care transportau alimente şi alte bunuri umanitare şi că a permis livrarea doar a 10% din corturile şi adăposturile mobile destinate persoanelor strămutate ale căror case au fost distruse. Israelul respinge aceste acuzaţii.

Aceste încălcări ale acordului de încetare a focului au loc într-un moment în care Donald Trump şi-a exprimat dorinţa de a muta populaţia din Gaza în alte ţări pentru a-şi însuşi Fâşia Gaza şi a o transforma într-un gigantic complex de locuinţe, o idee care a trezit entuziasmul dreptei israeliene.

La aproape trei săptămâni de la începutul încetării focului, „situaţia umanitară catastrofală din Gaza continuă să se deterioreze periculos”, a afirmat Hamas într-un comunicat citat de Reuters.

Acest avertisment subliniază fragilitatea acordului de încetare a focului încheiat luna trecută, pe care unii miniştri israelieni promit să îl rupă imediat ce ostaticii vor fi recuperaţi de Israel.

În ciuda acuzaţiilor sale, Hamas a publicat vineri lista celor trei ostatici care urmează să fie eliberaţi sâmbătă.

Până în prezent, 13 ostatici din cei 33 de copii, femei şi bătrâni care urmau să fie eliberaţi în cursul primei etape de 42 de zile a acordului s-au întors acasă, iar sute de deţinuţi palestinieni au fost eliberaţi în schimb.

Negocierile pentru a doua fază a acordului, care vizează eliberarea celor aproximativ 60 de ostatici rămaşi şi retragerea trupelor israeliene din Gaza, au început în Qatar, iar negociatorii israelieni urmau să se deplaseze sâmbătă la Doha, potrivit presei israeliene.