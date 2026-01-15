Haos în Minneapolis: Un agent ICE a împușcat un bărbat după o urmărire în trafic, protestarii au vandalizat mașinile ofițerilor federali

Ofițeri de poliție la locul unei împușcături raportate miercuri, 14 ianuarie 2026, în Minneapolis. Sursă foto: Adam Gray / AP / Profimedia

Un bărbat a fost împușcat în picior miercuri seara în timpul unei operațiuni federale de control al imigrației în nordul orașului Minneapolis, potrivit ziarul local Minnesota Star Tribune, scrie Reuters. Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că atât bărbatul, cât și un ofițer ICE se află în spital după ce a fost „atacat” cu o lopată.

Potrivit Star Tribune, martorii oculari au declarat că au auzit mai multe împușcături după o urmărire în trafic în care au fost implicați agenți federali.

Reprezentanții orașului Minneapolis au precizat pe platforma de socializare X că sunt „la curent cu rapoartele privind un incident armat în care au fost implicați agenți federali în nordul orașului Minneapolis”.

Informațiile privind noul incident armat au apărut la o săptămână după ce un agent al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) al SUA a împușcat și ucis o femeie de 37 de ani la volanul mașinii sale într-un cartier rezidențial din Minneapolis, în timpul unei operațiuni majore de deportare ordonată în oraș de președintele SUA, Donald Trump.

Uciderea lui Renee Good, care făcea parte dintr-o rețea de patrulare voluntară de cartier care urmărea și monitoriza activitățile ICE în oraș, a declanșat un val de proteste în Minneapolis și în întreaga țară.

Urmărire în trafic, soldată cu împușcături

După o urmărire în trafic în care au fost implicați agenți federali pe o autostradaă din Minneapolis, un bărbat s-a oprit cu mașina în fața casei sale din nordul orașului, potrivit mai multor surse care au cunoștință despre incident, citate de Star Tribune.

Familia bărbatului a ieșit din casă și a început să se lupte cu agenții folosind lopate, înainte ca un agent să-l împuște pe bărbatul urmărit în picior.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că agentul a tras „focuri defensive”.

„Ofițerul atacat și suspectul se află amândoi în spital”, a declarat purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin.

Potrivit Fox News, televiziunea preferată a lui Trump, și televiziunea britanică Sky News, bărbatul este un imigrant din Venezuela, vizat de o operațiune ICE.

„Comportamente dezgustătoare și intolerabile din partea ICE”

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a acuzat că „comportamente dezgustătoare și intolerabile din partea ICE”, după incident, conform Sky News.

„Avem agenți ICE în tot orașul și în tot statul nostru care, împreună cu controlul frontierelor, creează haos”, spune el.

El îndeamnă protestatarii să se întoarcă acasă, spunând: „Nu putem combate haosul creat de Donald Trump cu propriul nostru haos”.

Protestele s-au reaprins

Incdentul de miercuri a reaprins tensiunile dintre protestatari și forțele de ordine la o săptămână după uciderea lui Renee Good de către agentul ICE Jonathan Ross.

Timp de câteva ore, miercuri seară, forțele de ordine și câteva sute de demonstranți s-au confruntat în stradă, fiind folosite substanțe chimice iritante și grenade acustico-luminioase, iar la sfârșitul nopții unii protestatari au vandalizat vehicule ICE.

Tensiuni la un protest izbucnit după o nouă operațiune ICE în care a fost împușcat un bărbat în Minneapolis, 14 ianuarie 2025.

Guvernatorul acuză o „ocupație”

Cu puțin timp înainte de apariția informațiilor privind noul incident, guvernatorul statului Minnesota Tim Walz a cerut administrației Trump să „pună capăt acestei ocupații” în timpul unui discurs transmis în direct despre creșterea continuă a numărului de agenți federali de imigrare.

Walz a îndemnat, de asemenea, locuitorii din Minnesota să protesteze pașnic și să înregistreze agenții federali cu telefoanele lor.

„De mult timp, aceasta nu mai este o chestiune de aplicare a legilor privind imigrația”, a spus Walz. „În schimb, este o campanie de brutalitate organizată împotriva locuitorilor din Minnesota de către propriul nostru guvern federal”, a subliniat el.

Amenințarea lui Trump

Departamentul pentru Securitate Internă i-a mustrat pe Walz și pe primarul din Minneapolis, Jacob Frey, pentru că „au încurajat în mod activ o rezistență organizată împotriva ICE și a agenților federali”.

Miercuri dimineață, Trump a declarat că va tăia finanțarea federală luna viitoare pentru orice stat care include orașe-sanctuar în care oficialii au interzis forțelor de ordine locale să coopereze în operațiunile federale de aplicare a legilor privind imigrația.