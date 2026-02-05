Harta județelor unde mor cei mai mulți copii cu vârsta sub un an. Rata deceselor a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu

Rata mortalității infantile în România a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. În medie, 6,6 din 1.000 de copii cu vârsta sub un an au murit în țara noastră în anul 2024, conform datelor centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică, citate într-un raport Salvați Copiii. Este una dintre cele mai mari rate din Europa. Organizația subliniază că fenomenul ar putea fi prevenit „dacă accesul la servicii medicale ar fi prompt”.

Mortalitatea infantilă indică rata deceselor la copii cu vârsta sub un an.

Supraviețuirea acestor copii, arată reprezentanții Salvați Copiii, depinde, de cele mai multe ori, de gradul de dotare al maternității cu aparatură medicală performantă, de distanța până la maternitate și de accesul gravidelor și mamelor la servicii medicale.

Iar o parte dintre aceste decese „pot fi prevenite dacă accesul la servicii medicale pentru gravidă și nou-născut ar fi prompt”, mai spun reprezentanții Salvați Copiii.

Organizația Salvați Copiii a demarat, în urmă cu 16 ani, un program de combatere a mortalității infantile, prin dotarea secțiilor de terapie intensivă neonatală și a secțiilor de pediatrie din spitalele din țară.

Anul acesta, are solicitări de la 35 de spitale din toată țara.

De două ori mai multe decese la copii decât media UE

Rata mortalității infantile a crescut în anul 2024 la 6,6 la mie, de la 5,6 la mie în anul 2023, arată cele mai recente date centralizate de INSP.

Un nivel atât de ridicat nu s-a mai înregistrat din anul 2016, când rata mortalității infantile a fost de 6,8 la mie.

De altfel, România continuă astfel să înregistreze una dintre cele mai mari rate ale mortalității infantile din Uniunea Europeană, cu 6,6 decese la 1.000 de copii, comparativ cu media UE, care este la jumătate: 3,3 decese la 1.000 de copii cu vârsta sub un an.

Cifrele indică diferențe mari între diferite județe sau regiuni ale țării. Spre exemplu, în București, media este de 3,3 decese la 1.000 de copii cu vârsta sub un an, în timp ce în județul Mureș s-a înregistrat, în 2024, o rată a mortalității infantile de 13 la mie – de aproape patru ori mai mare decât în Capitală.

Situația este îngrijorătoare și în județele Ialomița și Suceava, conform Salvați Copiii, unde rata mortalității infantile depășește 10 decese la mia de copii sub un an.

Principalele cauze

Majoritatea deceselor la bebeluși se înregistrează la nou-născuții prematur sau cu patologii medicale complexe.

O problemă suplimentară este dată, conform Salvați Copiii, de cauzele mortalității: dintre cele 952 de decese, 220 au fost cauzate de boli ale aparatului respirator, 208 de anomalii cromozomiale și malformații congenitale și alte 33 de boli infecțioase și parazitare.

Organizația Salvați Copiii România marchează cel de-al 16-lea an al programului de combatere a mortalității infantile, sub îndemnul Câștigă timp pentru nou-născuții prematur, prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit.

Județele cu cea mai ridicată rată a mortalității infantile

Județele cu cea mai ridicată rată a deceselor la copiii sub un an:

Mureș – rată a mortalității infantile de 13 la mie;

Ialomița – 12,7 la mie;

Suceava – 10,7 la mie;

Satu Mare – 9,9 la mie;

Botoșani – 9,8 la mie.

Județele cu cea mai mică rată a deceselor la copiii sub un an:

Municipiul București – 3,3 la mie;

Olt – 3,4 la mie;

Ilfov – 4 la mie;

Tulcea – 4,2 la mie;

Teleorman – 4,6 la mie.

35 de spitale au cerut sprijinul Salvați Copiii pentru a fi renovate și dotate cu aparatură în 2026

În cadrul programului de combatere a mortalității infantile demarat în urmă cu 16 ani de Salvați Copiii, organizația spune că a primit, în ultima perioadă, solicitări de sprijin de la 35 de unități medicale, care au nevoie urgentă de aparatură medicală performantă în 2026, precum și de lucrări de modernizare și renovare.

Astfel, medicii solicită dotarea unităților medicale cu mese de resuscitare și reanimare, incubatoare, pulsoximetre, lămpi fototerapie, ventilatoare de suport respirator. Costurile totale se ridică la peste 3.000.000 euro.

„Programul de combatere a mortalității infantile demarat de Salvați Copiii România acum 16 ani a devenit un mecanism esențial de sprijin pentru maternități, secții de terapie intensivă neonatală și secții de pediatrie din întreaga țară. În urma priorităților definite de medici, echipa Salvați Copiii mobilizează resurse, pentru a identifica cele mai rapide modalități de a dota unitățile medicale care au nevoie urgentă, vitală de aparatură medicală”, spune Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Salvați Copiii.

Din acest motiv, organizația Salvați Copiii România lansează un apel pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit pentru dotarea cu echipamente medicale a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România.

Din 2010 încoace, Salvați Copiii a renovat, modernizat și dotat cu echipamente performante 135 de secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie și obstetrică-ginecologie, din toate județele țării, investiția totală ridicându-se la peste 18 milioane de euro.