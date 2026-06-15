Harta puterii din PNL. „Presiunea e mare” Ce organizații și-au anunțat susținerea pentru Adrian Veștea

Liberalii se întâlnesc luni într-o primă ședință de conducere după ce președinte Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără consultarea PNL. Tabăra anti-Bolojan încearcă să-l convingă pe Ilie Bolojan.

Nu demisia lui Ilie Bolojan, ci „lămurirea” lui. Aceasta este planul de azi al „taberei Veștea”. Cu această idee vor intra apropiații acestuia în ședința de luni Biroului Politic Național, conform mai multor oameni din partid, care au discutat cu HotNews.

Având în vedere subiectul delicat, liderii au vorbit cu condiția confidențialității. Descrierea vine de la liberali din ambele tabere, care astăzi sunt mai conturate și adversative politic decât au fost vreodată. Ele văd soluții diferite pentru viitorul PNL.

Versiunea „rebelilor”

„Bolojan trebuie să înțeleagă că partidul trebuie să fie la guvernare”, ne-a spus unul dintre cei care dorește ca guvernul Veștea să treacă de Parlament.

„Partidul nu se va rupe, dar doi ani până la alegeri înseamnă mult”, a mai zis liberalul. El susține că abia o eventuală decizie de excludere a lui Veștea din partid va radicaliza totul. „Și va pune mai mult paie pe foc”.

„Presiunea de la baza partidului e mare”, a mai spus el, argumentând astfel opțiunea pentru a rămâne la guvernare.

Ce spun cei care sunt de partea conducerii

De partea cealaltă, unul dintre liderii care este alături de Bolojan a explicat pentru HotNews că este puțin probabil ca decizia de revenire la guvernare alături de PSD să revină în preferința membrilor și conducerii PNL. Nu vede cum. Nu vede de ce.

„Cel mai probabil votul va fi cum a fost și până acum: să nu susținem un guvern cu PSD. E adevărat, nu cred că de această dată va mai fi unanimitate, dar clar decizia nu va fi răsturnată. Clar, partidul nu se va rupe”, a declarat el, de acord în acest punct cu colegul său din „opoziția internă”.

Liderul liberal pro Bolojan a spus că decizia probabilă va fi ca parlamentarii PNL să nu voteze un astfel de guvern – cei care o vor face vor risca excluderea din partid.

Șefii de organizații care merg cu Veștea

Până luni dimineață, o serie de parlamentari PNL au anunțat public că susțin un guvern condus de Adrian Veștea. Majoritatea vin din organizații care au susținut continuarea guvernării cu PSD și fără Ilie Bolojan.

Până acum, câțiva șefi de organizații și-au anunțat susținerea pentru prim-vicepreședintele PNL căruia președintele Nicușor Dan i-a dat mandatul de premier desemnat.

Ion Iordache, deputat, președinte PNL Gorj: „Experiența lui Veștea în administrația locală și centrală, echilibrul și decența care l-au caracterizat de-a lungul timpului îl recomandă pentru această mare responsabilitate. Îi doresc mult succes în misiunea de a conduce Guvernul României și puterea de a lua cele mai bune decizii pentru dezvoltarea țării noastre”

Alexandru Popa, vicepreședinte PNL, deputat și președinte PNL Brăila: „Nu știu ce a stat în spatele deciziei domnului președinte, dar cu siguranță Adrian Veștea este o variantă bună”

Toma Petcu, președinte PNL Giurgiu: „Adrian Veștea este soluția prin care Partidul Național Liberal poate păstra funcția de prim-ministru și poate contribui la asigurarea stabilității politice de care România are nevoie în această perioadă. În același timp, Adrian Veștea este numărul doi în Partidul Național Liberal și a fost ales cu un număr de voturi semnificativ mai mare decât mulți dintre colegii care aleg astăzi să îl critice, fapt care îi conferă o legitimitate politică ce nu poate fi ignorată.”

Valeriu Iftime, vicepreședinte PNL, președinte PNL Botoșani: „Cred că un Guvern cu domnul Veştea premier e o soluţie bună în momentul acesta. Eu ţin la domnul preşedinte, dar nu mă interesează ce spune partidul în stânga şi în dreapta. Important este să avem un Guvern care să funcţioneze. Mai avem trei luni de zile ca să forţăm PNRR, avem atâtea lucruri de făcut şi noi avem o lună de zile de când nu avem Guvern”

Ionuț Stroe, deputat, președinte PNL sector 4: „Adrian Veștea e un om serios, cu o carieră politică pornită de jos. 30 de ani de liberalism autentic, de 3 ori primar, 3 mandate de președinte de CJ și fost ministru al Dezvoltării”

Monica Anisie, senator, președinte PNL sector 2: „Partidul Național Liberal are datoria de a asigura continuitatea guvernamentală prin măsuri eficiente. În acest context crucial, salut desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al României și îi doresc mult succes pe acest drum plin de responsabilitate față de români! Este timpul pentru un guvern funcțional, condus de un premier axat pe performanță, care cunoaște direct problemele comunităților”

Thuma și Predoiu tac deocamdată. Nu sunt singurii

Considerat cel mai influent membru al taberei anti-Bolojan, Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov, nu a avut o reacție publică după nominalizarea lui lui Adrian Veștea. Thuma e însă parte din „planul Veștea”, cum a declarat un lider PNL, familiarizat cu negocierile.

Nici Cătălin Predoiu care a pledat pentru colaborarea cu PSD nu a făcut nicio declarație publică până acum. Este și cazul Alinei Gorghiu, deputat și președinte PNL Argeș, sau al lui Adrian Cozma de la Satu Mare.

„Nu este sigur că Adrian Cozma va susține acest plan. Nici Alina Gorghiu nu cred că va intra în joc dacă nu-și va negocia ceva clar”, a declarat un lider apropiat de Bolojan pentru HotNews.

Dintre cei care ar fi dorit ca PNL să rămână la Guvernare au mai fost Mircea Roșca, deputat, și președinte PNL Prahova și Ciprian Dobre, deputat, președinte PNL Mures. Nici ei nu și-au prezentat poziția public până acum

Înainte de desemnarea lui Veștea, conducerea PNL a făcut scut în jurul lui Bolojan și votase în unanimitate să nu colaboreze sub nicio formă cu PSD. Adrian Veștea a lipsit de la acea ședință. La fel și Hubert Thuma și Alina Gorghiu.

Din tabăra Bolojan, vocile au fost ferme

Și aripa liberală solidară cu actualul președinte și cu deciziile partidului de a nu face coaliție cu PSD a fost vocală în urma desemnării lui Adrian Veștea.

Dan Motreanu, secretar general al PNL: „Atunci când desemnarea premierului devine rezultatul unei decizii unilaterale, nu este afectat doar rolul partidelor, ci este pusă sub semnul întrebării însăși logica reprezentării parlamentare.”

Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL, președinte PNL Arad: „Domnul Bolojan este un om politic serios, care va face în interiorul partidului să funcționeze Regula. Sunt sigur că vom ajunge în poziția de a avea o consultare mai mare a partidului, pentru că aici vorbim de un partid cu istorie, un partid care nu mai vrea să fie partid junior, anexă a PSD.”

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, președinte PNL Iași: „Propunerea de premier venită în această dimineață din partea președintelui României este inacceptabilă, nesustenabilă, și este un atac îndreptat împotriva Partidului Național Liberal.”

Laurențiu Dan Loreanu, deputat, președintele PNL Neamț: „Am consultat organizația PNL Neamț, iar colegii mei s-au pronunțat în unanimitate pentru susținerea deciziilor luate în ultima perioadă de către Biroul Politic Național, dar și pentru susținerea președintelui PNL, Ilie Bolojan, în activitatea sa.”

PNL Harghita: „Biroul Politic Județean al PNL Harghita își exprimă susținerea pentru domnul președinte Ilie Bolojan și pentru deciziile luate deja de Biroul Politic Național al PNL privind intrarea la guvernare.”

Analist: Va fi „un recensământ realist” în PNL

Într-o analiză pentru HotNews, consultantul politic Cristian Andrei, care lucrează și cu PNL, explică șansele unei presupuse încercări de răsturnare a lui Ilie Bolojan de la conducerea partidului.

„La prima vedere, susținerea pentru varianta Veștea este oarecum limitată la cei despre care se știa că sunt de la început în acest joc – filiale precum Brăila, Ilfov, Gorj, Brașov. Până acum nu au apărut surprize sau răsturnări majore de situație”.

„Ședința Biroului Politic Național va fi tensionată, însă Ilie Bolojan are toate șansele să-și păstreze controlul asupra PNL, pentru că PNL reacționează în aceste momente identitar și pentru a-și salva viitorul, nu în raport cu interese punctuale la guvernaare. Spre deosebire de alte ședințe recente, acum va fi un recensământ mai realist al celor care doresc să rămână alături de PSD la guvernare”, spune consultantul.

Cristian Andrei consideră că susținerea pentru tabăra pro-Veștea va fi de câteva filiale și parlamentari. Însă, avertizează că urmează zile și săptămâni îmn care presiunile puse pe unii lideri locali, pentru a-și schimba opțiunea pro-Bolojan, vor crește.

„Dacă premierul propus Veștea reușește să ajungă la Palatul Victoria oficial, cu o majoritate în Parlament, atunci pe termen mai lung vor fi aceste eforturi de a disloca oameni din PNL, lideri, de a le oferi poziții și acces la putere și să-i aducă într-un grup parlamentar sau politic diferit.”, a conchis Andrei. Istoria politică a României arată că întâi cucerești executivul și apoi vin și cei aleși, atrași de resurse.