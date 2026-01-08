Harta zonelor din România cu cel mai mare strat de zăpadă

Joi dimineață era strat de zăpadă de peste 20 cm în unele zone din Transilvania, Maramureș și Crișana, în timp ce la munte, grosimea stratului de zăpadă trece de 150 cm, arată harta ANM. La București ningea, iar ANM a emis o serie de alerte cod portocaliu și cod galben de ninsoare viscolită, vânt puternic și strat de zăpadă.

În Transilvania, stratul de zăpadă măsura 25 cm la Târnăveni, 24 cm la Blaj, 23 cm la Dej și Turda și 20 cm la Cluj. Și în vestul țării, stratul de zăpadă este consistent: 24 cm la Vărădia de Mureș, 23 cm la Banloc (jud Timiș), 17 cm la Lugoj și 16 cm la Timișoara.

Harta stratului de zapada pe 8 ianaurie 2026 (sursa ANM)

În Maramureș, stratul de zăpadă a ajuns la 16 cm la Baia Mare și Satu Mare și 20 cm la Sighetu Marmației.

La munte, stratul de zăpadă avea o grosime de 158 cm la Omu și 108 cm la Bâlea.

Miercuri au fost diferențe foarte mari de temperatură în țară: maxima a fost de +18,1 C la Constanța, în timp ce la Oravița maxima a fost de numai -3,1 C, conform hărții ANM.

Joi dimineață au fost și temperaturi de sub -12 C la munte, iar cel mai cald a fost la Constanța, aproape 6 grade Celsius.