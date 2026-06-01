HBO a pus capăt serialului provocator care a lansat o nouă generație de actori la Hollywood

După șapte ani, trei sezoane și 26 de episoade, serialul HBO „Euphoria” s-a încheiat oficial, relatează revista Variety.

Sam Levinson – creatorul, scenaristul și regizorul serialului HBO destinat publicului adult – a făcut anunțul în timpul unui interviu pe care l-a acordat pentru „Popcast”, podcastul de muzică al cotidianului The New York Times. HBO a confirmat separat anunțul lui Levinson pentru revista Variety.

Astfel, ultimul episod al sezonului 3, intitulat „In God We Trust” și difuzat pe 31 mai, a fost de fapt finalul serialului.

Vestea nu este o surpriză, având în vedere că Zendaya, protagonista serialului, a declarat în interviuri că ea credea că serialul se va încheia odată cu sezonul 3, care a avut premiera în luna aprilie.

Iar continuarea serialului despre dramele și tragediile suferite de un grup de adolescenți ar fi fost oricum greu de imaginat fără o distribuție nouă. Între lansarea sezonului 3 al „Euphoria” și a celui precedent au trecut 4 ani, iar Zendaya și mai mulți dintre colegii ei de distribuție au devenit între timp vedete consacrate, cu agende pline de filme de mare succes.

De exemplu, Jacob Elordi a jucat în noul film „La răscruce de vânturi”, unul dintre cele mai așteptate ale anului, după ce a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru interpretarea sa din lungmetrajul „Frankenstein”, lansat în 2025 pe Netflix.

Sydney Sweeney a devenit la rândul ei una dintre cele mai căutate actrițe de la Hollywood, după ce „Euphoria” i-a lansat cariera. După ce a jucat în filmele „Dune” ale lui Denis Villeneuve, Zendaya va putea fi văzută vara aceasta în lungmetrajul „Odiseea” pregătit de Christopher Nolan.

Dată fiind faima de care au ajuns să se bucure actorii săi, producția sezonului 3 al „Euphoria” a întâmpinat întârzieri majore. Într-un interviu acordat The New York Times înainte de revenirea „Euphoria” pe HBO în aprilie, Levinson a spus că scrie „fiecare sezon ca și cum ar fi ultimul” și a ezitat când a fost întrebat despre un posibil al patrulea sezon.

„Euphoria”, conform descrierii sale oficiale, urmărește „un grup de elevi de liceu care navighează printre droguri, sex, identitate, traume, social media, iubire și prietenie”. În sezonul 3, care avansează povestea cu mai mulți ani înainte, aceștia „se confruntă cu virtutea credinței, posibilitatea mântuirii și problema răului”.

În afară de Zendaya, Elordi și Sweeney, distribuția serialului i-a inclus pe Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Toby Wallace și Colman Domingo, printre alții.

„Euphoria” a fost de asemenea ultimul serial în care a jucat Eric Dane, înainte ca acesta să se stingă din viață în luna februarie a acestui an.