Actorul care la 28 de ani concurează la Oscar cu unii dintre greii de la Hollywood face o dezvăluire surprinzătoare

Jacob Elordi, fotografiat alături de actrița Margot Robbie la avanpremiera de la Sydney a noului lor film „La răscruce de vânturi”, în data de 12 februarie 2026, FOTO: IOIO Images / Alamy / Profimedia

La gala Premiilor Oscar care va avea loc la jumătatea lunii martie, actorul australian Jacob Elordi, considerat una dintre stelele în ascensiune ale Hollywood, are șansa să obțină o statuetă pe care mulți actori talentați au câștigat-o mult mai târziu în cursul carierei. Dar el spune că nu are intenția să lase Hollywood să îi influențeze viața, relatează Business Insider.

După filme și seriale precum „Euphoria”, „Saltburn” și „Priscilla”, apoi „Frankenstein”, în regiza lui Guillermo del Toro din 2025 și noul lungmetraj „La răscruce de vânturi” lansat chiar vinerea trecută, Elordi și-a consolidat locul ca unul dintre cei mai căutați tineri actori de la Hollywood. Încasările record pentru începutul acestui an obținute de „La răscruce de vânturi” înseamnă totodată că Elordi e acum și actor de lungmetraje cu succes comercial, nu doar în unele apreciate de criticii de film.

Interpretarea rolului monstrului din „Frankenstein” al lui Guillermo del Toro i-a adus luna trecută nominalizarea la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. La vârsta de 28 de ani, el are chiar șansa de a deveni unul dintre cei mai tineri câștigători din istorie ai Premiului Oscar.

Cine sunt cei mai tineri actori care au câștigat Premiul Oscar

Când a câștigat în 2003 Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării din „Pianistul”, Adrien Brody a devenit, la vârsta de 29 de ani și 343 de zile, cel mai tânăr laureat al categoriei respective, un record pe care îl păstrează până în prezent.

Cuba Gooding Jr. a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar la vârsta de 29 de ani și 81 de zile, în 1997, datorită rolului din filmul „Jerry Maguire”. Recordul absolut este deținut însă de actorul american Timothy Hutton, care a mers acasă cu statueta pentru cel mai bun actor într-un rol secundar la vârsta de 20 de ani, pentru modul în care a jucat în drama „Ordinary People” din 1980.

Dacă Jacob Elordi va triumfa la gala care va avea loc în data de 15 martie, el va deveni cel mai tânăr actor premiat vreodată cu Oscar, cu excepția lui Hutton. Însă actorul australian se va confrunta cu o concurență puternică din partea unor nume consacrate precum Benicio Del Toro (nominalizat pentru „One Battle After Another”), Sean Penn („One Battle After Another”) și Stellan Skarsgård („Sentimental Value”). Un câștigător surpriză ar putea fi, de asemenea, actorul britanic Delroy Lindo, nominalizat grație interpretării din „Sinners”, filmul de groază care a stabilit un record de nominalizări.

Elordi afirmă că nici măcar nu are cont pe rețelele de socializare

Actorul australian a spus într-un interviu acordat emisiunii CBS Sunday Morning că nu are nicio intenție să își consolideze statutul la Hollywood sau șansele la Oscar prin a se promova, de exemplu, pe rețelele de socializare. „Nu am nicio relație cu rețelele sociale”, i-a spus Elordi corespondentei CBS Tracy Smith.

„Visul meu a fost să fiu actor. Visul meu a fost să joc în filme și, știți, sunt mult prea emoționat ca să cer mai mult decât atât. Am primit exact ceea ce mi-am dorit și văd situația exact așa cum am visat-o și o trăiesc așa cum am visat-o. Așa că, pentru mine, asta e cam tot ce pot duce”, a spus Elordi.

Deși actorul australian a avut în trecut un cont de Instagram, el este cunoscut pentru faptul că îl dezactiva frecvent. Cel mai recent, contul său a fost dezactivat dinspre sfârșitul anului 2024. Elordi a mai explicat că, pentru el, faptul că rămâne „offline” este o modalitate de a împiedica Hollywood-ul să-i acapareze întreaga identitate.

Mesaj ferm al actorului în vârstă de 28 de ani

„Refuz cu destulă fermitate să îmi pierd viața în favoarea unei industrii, știți. Mă consider actor și doar actor. Așa că, pentru mine, viața își urmează cursul în afara platoului de filmare și în afara acestor lumini, camere și lucruri”, a afirmat el în interviul pentru televiziunea americană.

Chiar și cu camerele în jur, a spus Elordi, statutul de vedetă la Hollywood e unul care abia se face simțit în viața sa de zi cu zi.

„Nu contează cu adevărat în realitatea mea, știți”, a spus Elordi pentru CBS. „Am atât de multă iubire în viața mea, iar relațiile pe care le am sunt atât de prezente și reale. Am fost crescut într-un mod atât de autentic și sincer”, a subliniat el.

„Simt atât de profund aici încât, nu știu, ideea acestei industrii și toate celelalte – nu contează cu adevărat în viața mea de zi cu zi”, a spus el.