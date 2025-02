HBO confirmă că are în lucru un al treilea serial „Game of Thrones” cu dinastia Targaryen în prim-plan

Emilia Clarke in serialul „Game of Thrones”, Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Televiziunea americană HBO lucrează în continuare la mai multe seriale care să extindă universul „Game of Thrones” bazat pe scrierile lui George R.R. Martin, printre proiecte numărându-se un serial „foarte promițător” axat pe dinastia Targaryen, relatează IGN.

Francesca Orsi, directorul departamentului pentru seriale și filme de dramă la HBO, a sugerat într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Deadline că, în ciuda faptului că ambele serii „spin-off” inspirate de serialul GoT original – House of the Dragon și A Knight of the Seven Kingdoms (ce urmează să fie lansat anul acesta) – sunt axate pe strămoșii lui Daenerys Targaryen, și următorul proiect aflat în stadiul cel mai avansat de dezvoltare este tot despre această familie puternică.

„Avem și alte spin-off-uri la care lucrăm acum, unul dintre ele – despre care nu voi intra în detalii – este foarte promițător și are tot legătură cu linia Targaryen”, a declarat Orsi. „Mai sunt și alte serii spin-off. Nu putem garanta cu adevărat care va merge mai departe, dar suntem cu bugete foarte mari pentru celelalte”, adăugat ea.

IGN amintește că HBO nu intenționează să extindă universul Game of Thrones doar prin noi seriale, ci și prin filme de lungmetraj, după cum a declarat CEO-ul HBO și Max, Casey Bloys, în noiembrie, când a dezvăluit că se lucrează la un film împreună cu George R.R. Martin.

Totuși, un serial nu devine oficial până când nu primește undă verde, iar HBO a dezvoltat până acum numeroase proiecte care nu au mai ajuns în cele din urmă pe ecranele abonaților săi.

Printre serialele anulate în faza de proiect se numără unul prolog bazat pe o apocalipsă din universul Game of Thrones, intitulat The Long Night, pe care HBO l-a abandonat după ce a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru episodul pilot, un serial numit 10,000 Ships, care s-ar fi concentrat pe un oraș maritim, un proiect misterios despre Braavos, pe care Martin intenționează să-l continue în scrierile sale, și un „sequel” cu Kit Harington în rolul lui Jon Snow.