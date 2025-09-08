Hisense Cooking Show a ajuns la Altex Pallady în București: spectacol culinar cu Chef Ștefan Popescu

Pe 4 septembrie, de la ora 12:00, bucureștenii au participat la un eveniment culinar de excepție, găzduit în incinta noului magazin Altex Pallady. Renumitul Chef Ștefan Popescu, alături de doi ajutori de bucătar, au susținut o demonstrație de gătit live, în cadrul Hisense Cooking Show, un spectacol al gusturilor și al tehnologiei moderne.

Evenimentul le-a oferit participanților ocazia de a descoperi cum electrocasnicele inteligente Hisense transformă gătitul într-o activitate creativă și eficientă. Chef Ștefan Popescu a prezentat rețete pregătite pe loc și a arătat cum inovația tehnologică poate simplifica experiența din bucătărie, dar și cum poate aduce un strop de inspirație.

Atracția principală a evenimentului a fost Pizza Pro, cuptorul Hisense care atinge 350°C și coace o pizza perfectă în doar 3 minute și 30 de secunde. Publicul prezent a putut degusta pe loc pizza proaspăt pregătită și a experimentat la prima mână performanța și rapiditatea acestui aparat inovator.

În plus, evenimentul a inclus și un concurs cu premii atractive: două aparate Hisense Ice Maker . Pe parcursul demonstrației, Chef Ștefan Popescu i-a invitat pe participanți să fie atenți la rețetă și la ingredientele folosite. Astfel, la final, le-a adresat întrebări, iar cei care au răspuns corect la cele mai multe au avut șansa de a fi desemnați câștigători chiar de către Chef.

Hisense Cooking Show a oferit vizitatorilor ocazia de a descoperi modul în care tehnologia Hisense transformă experiența gătitului acasă într-un mod interactiv, diferit și distractiv.

Articol susținut de Hisense