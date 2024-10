H&M va elimina treptat utilizarea de puf şi pene în îmbrăcăminte

Retailerul suedez de îmbrăcăminte H&M intenţionează să elimine treptat utilizarea de puf şi pene în îmbrăcămintea pe care o comercializează. Este vorba despre pene și puf de la raţe şi gâşte, folosite în jachete de iarnă, care vor mai fi utilizate doar dacă au fost reciclate, scrie Reuters.

„Ne propunem să folosim doar puf şi pene din surse reciclate post-consum până la sfârşitul anului 2025″, a anunțat H&M într-un comunicat, scrie Reuters, conform News.ro.

Retailerul spune că în prezent aproximativ 90% din penele din produsele sale sunt reciclate din articolele uzate.

Grupuri care susţin bunăstarea animalelor, precum People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), au militat ani de zile pentru ca brandurile de modă şi comercianţii cu amănuntul să oprească utilizarea pufului, pielii şi alte produse de origine animală. Activiştii PETA, în costume de raţă, au organizat un protest la întâlnirea anuală a acţionarilor H&M, la începutul acestui an.