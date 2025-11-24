Horațiu Potra, adus sub escortă la Parchetul General pentru audieri într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală

Horațiu Potra, aflat deja în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de infracțiuni la ordinea constituțională, a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni, pentru a fi audiat de procurori în legătură cu banii câştigaţi în Congo.

În luna iulie, Parchetul General a pus, în luna iulie, sechestru pe averea lui Horațiu Potra, respectiv pe suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur, 12 imobile din București și Sibiu, într-un dosar în care Potra, care a luptat în Congo, este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, potrivit Agerpres.

Horațiu Potra, adus sub escortă, luni, la Parchetul General pentru audieri, 24 noiembrie 2025. Inquam Photos / Mălina Norocea

Procurorii susțin că Horațiu Potra a obținut, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, venituri consistente de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obținuți în Congo au fost transferați, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

În același dosar au fost puși sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român: Silli Rodolphe Paul Antoine – cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite; Daniel – Simion Potra – firma GPH La Role Ltd; Dionisie Moldovan – reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite).

Potra, adus în țară și arestat

Pe 21 noiembrie, Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive, de către magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti. Aceeaşi măsură preventivă a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului lui Potra.

Cei trei au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă. Ei au fost arestați pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Pe 20 noiembrie, au fost aduși în țară.

Liderul mercenarilor este trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și de încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În ziua în care a trimis dosarul în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că autoritățile române au informații că acesta face demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.