Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest

Liderul mercenarilor din Congo, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie 2025, rămân în arest în dosarul în care sunt judecați alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Hotărârea instanței nu este definitivă.

În 21 noiembrie 2025, Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului său, Dorian şi Alexandru Potra, conform News.ro.

„În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4, 6 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin”, se arată în soluţia de vineri a Curţii de Apel Bucureşti, publicată pe portalul instanţelor.



Instanţa a menținut măsura arestării preventive luată faţă de Horaţiu, Dorian şi Alexandru- Cosmin Potra „până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile”. Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Horațiu Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai, anul trecut

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. El a fost adus în țară două luni mai târziu.

Liderul mercenarilor a fost trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În ziua în care a trimis dosarul în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că autoritățile române au informații că acesta face demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.

Horațiu Potra a cerut să fie repatriat din Dubai în România pentru a participa la proces, a declarat anterior avocatul său, Șerban Moga pentru HotNews.

„Dorește să revină în țară și să participe la proces și să-și dovedească nevinovăția în țară. Au fost depuse niște formalități în Emiratele Arabe. Nu va avea loc un proces de extrădare pentru că nu dorește domnul Potra, preferă să revină în țară și să-și dovedească nevinovăția”, a declarat atunci Moga pentru HotNews.