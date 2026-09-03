Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu. Decizia luată de ÎCCJ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis joi contestaţia formulată de mercenarul Horaţiu Potra împotriva deciziei prin care fusese plasat în arest la domiciliu şi a stabilit că acesta poate fi judecat sub control judiciar, informează Agerpres.

La jumătatea lunii iunie, instanţa supremă a decis eliberarea din arest preventiv a lui Horaţiu Potra şi plasarea acestuia în arest la domiciliu, dispunând totodată ca Potra să poarte o brăţară electronică de supraveghere.

Pe 17 iunie, tot ÎCCJ a dispus încetarea arestului preventiv pentru Potra și punerea acestuia sub arest la domiciliu, cu obligația purtării unei brățări electronice.

Plecat din țară în timpul cercetărilor, Potra a fost prins în Dubai în septembrie 2025, Horaţiu Potra a fost de acord să fie adus în ţară, motiv pentru care procedurile s-au derulat repede.

În caz contrar, acestea ar fi putut dura mai mult, având în vedere că nu există acord de extrădare cu Emiratele Arabe. El a fost adus în ţară în 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul şi nepotul său.

Ulterior, Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.