Hornbach își face reclamă cu avionul blocat sub pod: „Internetul ne-a întrebat”

După ce panoul publicitar al Hornbach a apărut în filmările virale cu avionul rămas blocat sub un pod de pe DN 1, lângă București, retailerul german de bricolaj a reacționat pe seama situației, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Internetul ne-a întrebat dacă am băgat și avioane. Nu! Dar apreciem nivelul de încredere!”, au scris reprezentanții Hornbach, pe pagina de Facebook.

Compania a continuat în aceeași notă ironică: „Mai ales când vine vorba despre proiecte care pornesc de la o idee puțin… supradimensionată. Never think too small. Always think too big!”, a mai scris Hornbach.

Mesajul Hornbach însoțește imaginea în care avionul transportat în noaptea de joi spre vineri pe o platformă pe sub podul din zona localității Balotești, pe care se vede reclama Hornbach. Atașat mesajului este și un link care trimite către produse de bricolaj vândute de Hornbach.

Avionul cu pricina, dezafectat, fusese mutat de la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni către orașul Voluntari de către o firmă privată. La Voluntari, avionul urma să fie integrat într-un loc de joacă.

Transportul agabaritic fusese anunțat din 8 octombrie de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).