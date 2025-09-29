Hotelul din Prahova care a luat foc luni, închis și amendat recent de ISU din cauză unor nereguli privind securitatea la incendiu

Hotelul din Tătărani, județul Prahova, unde, luni dimineață, a izbucnit incendiul care a ucis două tinere, a fost închis și amendat de ISU pe 16 septembrie tocmai pentru că nu îndeplinea condițiile de securitate la incendiu, potrivit Agerpres.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova constatase recent că hotelul nu era echipat cu instalaţii de stingere a incendiilor şi nu avea instalaţii de detecţie şi iluminat.

„În data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat şi s-au constatat mai multe deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor sancţionate cu amendă în cuantum de 100.000 lei. Totodată, personalul specializat a luat măsura opririi funcţionării pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor (hidranţi interiori şi exteriori), instalaţii de detecţie şi iluminat”, a transmis ISU.

Hotelul funcţiona fără autorizaţie de securitate la incendiu, iar la verificările efectuate în anul 2024 s-a constat că operatorul economic nu desfăşura activităţi, a precizat ISU.

„La solicitarea operatorului în cauză, la data de 19.09.2025 a fost ridicat sigiliul pentru executarea lucrărilor de conformare la cerinţa de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfăşurării de activităţi comerciale”, a mai transmis sursa citată.

Autoritățile au anunțat că în interiorul hotelului se aflau, în momentul izbucnirii incendiului, cinci persoane. Trei dintre ele s-au autoevacuat, însă două tinere, date dispărute inițial, au fost găsite carbonizate.