Houthi au atacat centrul de comandă al principalilor lor adversari, după atacurile asupra capitalei Arabiei Saudite

Gruparea rebelilor Houthi din Yemen, proiraniană, a lansat joi un atac mortal asupra sediului din Aden al guvernului yemenit recunoscut la nivel internaţional, fiind primul atac de acest gen de la reluarea ostilităţilor în iulie, în timp ce Riadul acuză Teheranul că încurajează intensificarea operaţiunilor lor militare ce vizează totodată şi regatul saudit, relatează AFP, preluată de News.ro.

Palatul prezidenţial, unde îşi are sediul din 2015 guvernul susţinut de Riad, a fost ţinta a cinci rachete, a anunţat ministrul informaţiilor, precizând că prim-ministrul şi membrii guvernului sunt teferi şi nevătămaţi.

Atacul s-a soldat cu cel puţin patru morţi şi peste zece răniţi, au indicat surse guvernamentale pentru AFP.

Purtătorul de cuvânt militar al Houthi, Yahya Saree, a afirmat că forţele sale au „ţintit cartierul general al operaţiunilor militare ale inamicului saudit” din interiorul palatului, calificând „orice prezenţă militară saudită” drept „ţintă legitimă”. Un jurnalist al AFP a văzut fum şi ambulanţe îndreptându-se spre locul incidentului, la care accesul a fost blocat.

Guvernul, alungat în 2015 din capitala Sanaa de către Houthi, la un an după izbucnirea conflictului din Yemen, „îşi îndeplineşte în continuare atribuţiile”, a asigurat prim-ministrul Shaya Mohsen Zindani pe reţelele sociale.

Potrivit forţelor guvernamentale yemenite, Houthi au lansat, totodată, „mai multe rachete balistice” asupra oraşului Marib, aflat sub controlul guvernului, într-o regiune petrolieră din centrul Yemenului.

Coaliţia condusă de Riad a anunţat interceptarea unor drone care vizau oraşul Khamis Mushait, din sud.

Campanie susținută de atacuri ale Houthi

Arabia Saudită, care este, de asemenea, ţinta unor atacuri houthi aproape zilnice de o amploare fără precedent încă de la începutul lunii octombrie, a arătat cu degetul spre Iran.

„Escaladarea iniţiată de Houthi în acest moment (…) este încurajată de Iran”, a declarat jurnaliştilor viceministrul saudit al afacerilor externe, Rayed Krimly, acuzând Teheranul că a continuat să „înarmeze, să antreneze şi să susţină” mişcarea.

În 2023, cele două puteri regionale rivale au încheiat, cu medierea Chinei, un acord menit să dezgheţe relaţiile dintre ele.

Deşi regatul rămâne în contact „direct” cu Iranul, acesta nu a mai comunicat de câteva săptămâni cu Houthi, care au refuzat o întâlnire propusă la Muscat, la sediul mediatorului omanez, a precizat Krimly.

Reaprinderea conflictului din Yemen în luna iulie a deschis un nou front în războiul din Orientul Mijlociu, punând Arabia Saudită la încercare. De la începutul lunii octombrie, Houthi au atacat aeroportul internaţional al capitalei de 20 de ori, pe lângă atacurile care au vizat infrastructura petrolieră, potrivit coaliţiei conduse de Riad.