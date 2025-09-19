Huawei a creat un chatbot DeepSeek „aproape 100% eficient” în materie de cenzură

Gigantul tehnologic chinez Huawei a dezvoltat o versiune a modelului de inteligență artificială (AI) DeepSeek, axată pe siguranță, despre care a declarat că este „aproape 100% eficientă” în prevenirea discuțiilor pe teme politice sensibile, relatează vineri agenția Reuters.

Autoritățile de reglementare din China au cerut ca modelele AI dezvoltate intern și aplicațiile care funcționează în baza acestora să reflecte „valorile socialiste” ale țării înainte de a fi lansate publicului, în conformitate cu restricțiile stricte privind libertatea de exprimare.

Huawei a declarat într-un mesaj publicat pe un cont de WeChat al companiei că a folosit 1.000 dintre cipurile sale Ascend AI pentru a antrena modelul lingvistic de mari dimensiuni, ajustat pe baza modelului open-source R1 al DeepSeek.

Partenerul Huawei a fost prestigioasa Universitate Zhejiang, instituția de învățământ absolvită de fondatorul DeepSeek, Liang Wenfeng. Totuși, DeepSeek și Liang nu au avut nicio implicare aparentă în proiect. DeepSeek nu a răspuns imediat unei solicitări de comentariu.

China Inc. adoptă și adaptează DeepSeek

Lansarea în ianuarie de către DeepSeek, un startup până atunci cvasinecunoscut din China, a modelelor R1 și V3 a șocat Silicon Valley și investitorii tehnologici din afara Chinei prin nivelul lor de avansare, declanșând o vânzare masivă de acțiuni AI occidentale la momentul respectiv.

Modelele de inteligență artificială au fost adoptate, modificate și implementate în întreaga industrie și societate chineză.

Chatboții chinezi de tip AI, precum Ernie Bot al Baidu – primul răspuns al Chinei la ChatGPT al OpenAI – refuză să răspundă sau să se angajeze în discuții pe multe subiecte legate de politica internă chineză sau pe teme considerate sensibile de către Partidul Comunist aflat la putere.

Modelul ajustat de Huawei se numește DeepSeek-R1-Safe. Testele au arătat că acesta este „aproape 100% eficient” în a se apăra împotriva „problemelor dăunătoare obișnuite… inclusiv discursului toxic și nociv, conținutului politic sensibil și incitării la activități ilegale”, a declarat compania.

Totuși, rata de succes a scăzut la 40% atunci când comportamentele au fost mascate prin provocări bazate pe scenarii, jocuri de rol sau codare criptată, potrivit Huawei.

„Capacitatea sa de apărare generală în materie de siguranță a atins 83%, depășind cu 8%-15% mai multe modele concurente, precum Qwen-235B și DeepSeek-R1-671B, în condiții de testare identice”, a adăugat compania, referindu-se la un model dezvoltat de gigantul tehnologic chinez Alibaba.

Compania organizează conferința sa anuală Huawei Connect la Shanghai, unde a rupt joi ani de secretomanie în privința eforturilor de fabricare de cipuri pentru a anunța foile de parcurs privind produsele legate de cipuri și putere de calcul.