Hubert Thuma îl somează pe Ilie Bolojan să lămurească dacă este de acord cu „atacul” consilierul său. „Inacceptabil”

Șeful Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să precizeze dacă susține poziția consilierului său onorific, Vlad Gheorghe, cu privire la asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan.

„Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declarațiile subordonatului său la adresa administrației liberale din Ilfov și dacă este de acord cu această poziționare. Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai județului Ilfov (în realitate, peste 1 milion). Consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiți”, a scris marți seară Thuma pe Facebook.

El a menționat că ar putea să publice „100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă și canalizare”, însă susține că își dorește o colaborare pentru „rezolvarea reală a problemelor”.

„Vorbim de un dialog la care nu ar trebui să aibă acces diverși consilieri fără expertiză. Vorbește despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetățenii care nu l-au votat, dar și foștii lui colegi de partid care au răsuflat ușurați când l-au văzut plecat”, a mai spus președintele PNL Ilfov.

Thuma a mai susținut că „o realitate incontestabilă ține de faptul că județul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureștiul în acest moment”.

„Cu infinit mai puține resurse decât Capitala, reușim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiții în infrastructură. Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aștept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan. Cu cifre, cu argumente, susțin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul încasat în București. Am spus în mai multe rânduri că, până se va face reorganizarea administrativ-teritorială, accept oricând să facem un buget comun cu Bucureștiul pe care să-l distribuim apoi în mod egal pentru fiecare cetățean din zona metropolitană. Dacă s-ar respecta această logică, bugetul CJ Ilfov ar crește de minimum trei ori”, a mai scris șeful CJ lfov.

Referendum pentru desființarea județului Ilfov, propus de un consilier al lui Bolojan

Consilierul onorific al prim-ministrului, Vlad Gheorghe, a propus marți organizarea unui referendum privind asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan. „Desființarea Consiliului Județean Ilfov ar aduce economii semnificative”, a scris Gheorghe, într-o postare pe Facebook.

El a invocat și faptul că ar fi desființate astfel „multe organisme inutile” care funcționează ca asocieri între Capitală și Ilfov.

Propunerea consilierului lui Bolojan a venit după ce Thuma a anunțat că va discuta cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deșeurilor din București în județ.

Întrebat, la conferința de presă de marți de la Guvern, ce părere are de propunerea consilierului său, premierul Ilie Bolojan a spus că nu a apucat să se uite la „postări sau la aspecte care țin de propuneri legate de astfel de aspecte”, potrivit Agerpres.

„De dimineață și până astăzi am fost prins în discuțiile legate de aceste proiecte importante, am fost în ședințele legate de buget și vă rog să mă credeți că nu am apucat să mă uit la postări sau la aspecte care țin de propuneri legate de astfel de aspecte”, a declarat Bolojan.

Conflict în PNL

Thuma este lider al facțiunii anti-Bolojan din PNL și l-a acuzat pe președintele formațiunii politice la începutul lunii că „USR-izează” partidul și că ar fi vulnerabilizat, în mod premeditat, candidații liberali la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025.

Thuma a mai spus că Bolojan a făcut parte dintr-un plan care i-a vulnerabilizat, pe rând, pe candidații prezidențiali Ciucă și Antonescu.

Mai exact, Thuma susține că sondajele premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024 arătau că Nicolae Ciucă nu poate câștiga cursa electorală, astfel că i-a fost propus lui Ilie Bolojan să candideze el. Acesta însă nu doar că n-a vrut, ci a și făcut propuneri nerezonabile pentru PNL.

Mai apoi, la alegerile prezidențiale din 2025, Bolojan nu a negat public luni de zile, îi reproșează Thuma, că el va fi candidatul PNL. Toate acestea au fost premeditate, susține Thuma.