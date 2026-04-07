Cel mai scump serial produs vreodată e sub „aura magică” a unui miliardar și scapă de anulare

În lume există numeroase incertitudini, însă se pare că printre ele nu se numără și viitorul la Amazon Prime Video al celui mai scump serial din istorie, „Stăpânul inelelor: Inelele puterii” (The Lord of the Rings: The Rings of Power”), relatează Gizmodo și IGN.

În pofida zvonurilor că acesta ar urma să fie scurtat sau chiar anulat, Prime Video intenționează să respecte planurile inițiale de a face cinci sezoane pentru „The Rings of Power”, serialul fiind considerat în continuare sub protecția „aurei magice” a lui Jeff Bezos.

Amazon a câștigat în 2017 războiul licitațiilor pentru drepturile asupra unui serial „The Lord of the Rings”, plătind o sumă descrisă la momentul respectiv drept „nebunească” de către pecialiștii în industria cinematografică: 250 de milioane de dolari. Celălalt lucru care a ieșit în evidență imediat după aceea a fost bugetul alocat de Amazon pentru producție: un miliard de dolari.

Chiar dacă suma a fost alocată pentru un total de 5 sezoane, ea a fost una fără precedent pentru orice serial. De atunci s-au întâmplat multe, însă compania fondată de Jeff Bezos nu a infirmat în vreun fel titlurile apărute în presă. Sezonul întâi al „Rings of Power”, apărut în 2022, a avut un buget de producție per episod de 58 de milioane de dolari, în timp ce al doilea, lansat în 2024, a costat 57,2 milioane pentru un episod.

Acestea sunt pe locul 1, respectiv 2, în clasamentul celor mai scumpe producții TV din toate timpurile. În clasament urmează „Citadel”, un alt serial de pe Amazon Prime Video, la egalitate cu sezonul final al seriei fenomen a Netflix „Stranger Things”. Acestea au avut un buget de producție de 50 de milioane de dolari per episod, potrivit presei de la Hollywood.

Serialul „The Rings of Power”, protejat personal de Jeff Bezos

Un nou articol semnat de reputatul jurnalist Lesley Goldberg în The Ankler afirmă că Jeff Bezos fondatorul și fostul CEO al Amazon, este personal interesat ca serialul să continue, indiferent de costuri. „Acesta este încă sub aura magică a lui Bezos”, a declarat o sursă pentru The Ankler. „Este protejat pe toată durata difuzării”, a subliniat aceasta.

Peter Friedlander, directorul responsabil de televiziune la Amazon, a vizitat platourile de filmare și a oferit asigurări că echipa creativă va avea ocazia să ducă povestea până la capăt, potrivit sursei citate.

Aceasta spune, de asemenea, că următorul sezon al „Rings of Power” urmează să fie lansat pe Prime Video mai târziu în 2026 pentru a respecta pauza de doar doi ani între sezoane. Amazon nu a făcut deocamdată un anunț oficial în acest sens.

În pofida sumelor mari puse la dispoziție pentru producerea serialului, acesta a avut parte de recenzii modeste, iar primul său sezon a fost ținta unei campanii de „review bombing” (publicare de evaluări foarte slabe pentru a-i reduce nota medie) din partea fanilor operelor originale ale scriitorului britanic J.R.R. Tolkien.

Sezonul doi a fost primit ceva mai bine, însă ratingurile au lăsat în continuare de dorit pentru o producție de o asemenea anvergură.

Jeff Bezos și soția sa Laurent Sanchez, fotografiați la avanpremiera de la Londra a serialului „Lord of the Rings: The Rings of Power”, în 2022, FOTO: Rich Gold / Alamy / Profimedia

Un „coșmar Lord of the Rings” pentru șefii Amazon Prime Video

The Ankler a relatat în octombrie anul trecut că divizia de televiziune a Amazon era „blocată” într-un „coșmar Lord of the Rings” ca urmare a ceea ce descria drept „o taxă de reziliere absurd de mare către moștenitorii lui Tolkien”.

În 2017, Amazon a învins Netflix în licitația privind drepturile de adaptare, într-un acord încheiat cu moștenitorii lui Tolkien, editura HarperCollins și New Line Cinema. Acordul includea un angajament din partea Amazon să realizeze cinci sezoane pentru aducerea „The Lord of the Rings” pe micile ecrane.

Potrivit detaliilor scurse în presa de la Hollywood, moștenitorii lui Tolkien ar urma să primească o taxă de reziliere de 20 de milioane de dolari pentru fiecare sezon promis, în cazul în care Amazon nu își respectă angajamentul.

Noul articol publicat de „The Ankler” menționează și un compromis la care au ajuns recent șefii diviziei de televiziune a Amazon cu Jeff Bezos: pentru ca „Rings of Power” să continue cu un total de cinci sezoane, o serie „spin-off” planificată pentru acesta a fost anulată înainte să ajungă în producție.

Serialul „Lord of the Rings” de pe Amazon Prime n-are legătură cu filmele aflate în lucru

Serialul „The Rings of Power” dezvoltat de Amazon Prime Video nu are nicio legătură cu cele două filme „The Lord of the Rings” confirmate oficial.

Acestea vor fi făcute de studioul Warner Bros, în virtutea parteneriatului pe care îl are cu Embracer Group, holdingul media suedez care a cumpărat în 2021 drepturile extinse pentru franciza „Lord of the Rings”.

„The Hunt for Gollum”, primul dintre ele, urmează să apară în cinematografe în decembrie 2027, dacă filmările vor decurge conform planurilor. „Shadows of the Past”, anunțat din neant la sfârșitul lunii trecute, nu are deocamdată un calendar de lansare.

Acesta este însă într-o fază incipentă în ceea ce privește producția și va fi lansat aproape sigur mai târziu decât „The Hunt for Gollum”.