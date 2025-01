Iese la vânzare colecția unui anticar bucureștean. Prima licitație din 2025 de la Artmark, cu preț unitar de pornire: doar 100 de euro, fără rezerve!

Samuel Bogdanovici, Albăstrele și flori de câmp Foto: A10 by Artmark

Semne bune are Noul An pentru toți colecționarii de artă! Ocazie unică de achiziții în primul eveniment al Casei de Licitații A10 by Artmark: Licitația Patrimoniului unui Anticar. Toate lucrările au preț unic de pornire de numai 100 de euro, fără rezerve!

Evenimentul este organizat sub egida „Hanul cu tei 1833” și cuprinde o selecție de peste 180 de lucrări – atât pictură, cât și grafică, și sculptură, ale unor mari artiști – Theodor Aman, Nicolae Vermont, Corneliu Baba, Sabin Bălașa, Ion Jalea, Georges Mazilu, Felix Aftene. Licitația promovează și o colecție de lucrări ce poartă semnătura Constantin Piliuță „Este cel mai bun moment să achiziționezi o operă de artă. În 2025 se împlinesc șase ani de când Casa Artmark a adoptat, în secundar, în paralel cu marile sale licitații de artă importantă, și regimul accesibil al acestui alt brand de licitații de artă, găzduindu-le cu prilejul câte unei lichidări de patrimoniu de galerie sau a vânzării de către moștenitori a câte unei colecții”, explică Emilia Madalon, Art Advisor al Galeriilor Artmark.

Licitația va avea loc marți, 28 ianuarie, de la ora 18.00, atât la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și online, pe Platforma Artmark Live. Expoziția dedicată evenimentului este găzduită de Galeriile Artmark din str. C.A. Rosetti nr. 5, în perioada 10-28 ianuarie. Intrarea în expoziții se face la liber, zilnic, de luni până duminică, în intervalul 10.00-20.00.

