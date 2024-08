Ilia Iașin dezvăluie ce i-a spus gardianul FSB înainte de a fi eliberat într-un schimb de prizonieri: „Te poți întoarce ca Navalnîi. Poți sfârși ca Navalnîi”

Opozanții ruși Ilia Iașin, Vladimir Kara-Murza și Andrei Pivovarov, care au fost eliberați săptămâna aceasta în cadrul celui mai mare schimb de prizonieri dintre Rusia și Occident de la Războiul Rece, au susținut vineri o conferință de presă la Bonn, Germania, la biroul agenției de știri germane Deutsche Welle, relatează The Moscow Times.

„Simțim emoții de nedescris”, a declarat activistul Andrei Pivovarov la începutul conferinței. „Unii ar putea spune că nu mulți oameni au fost eliberați. Dar mulți dintre prietenii mei tocmai au fost salvați de la moarte”.

Pivovarov, care a condus grupul pro-democrație Rusia Deschisă, a mulțumit tuturor celor care au fost implicați în negocierile pentru eliberarea prizonierilor politici, inclusiv cancelarului german Olaf Scholz.

„Simt că mă uit la un film”, a declarat activistul Vladimir Kara-Murza. „Acum o săptămână, eram într-o celulă. Ieri eram la centrul de detenție preventivă Lefortovo. Iar acum eram conduși aici de-a lungul malurilor pitorești ale Rinului”.

„Este dificil să scapi de suprarealismul a ceea ce se întâmplă”, a declarat Kara-Murza, care a fost condamnat de autoritățile la 25 de ani de închisoare.

Un total de 24 de prizonieri au fost schimbați joi pe un aeroport din capitala turcă Ankara, în urma unor lungi negocieri între Moscova și Washington, precum și alte guverne occidentale, inclusiv Germania.

Printre cetățenii ruși eliberați din închisoare s-au numărat co-fondatorul Memorial, Oleg Orlov, foștii coordonatori ai fundației lui Navalnîi, Lilia Chanisheva, Ksenia Fadeieva și Vadim Ostanin, precum și artistul Sasha Skochilenko. De asemenea, cetățenii cu dublă cetățenie, rusă și germană, Herman Moizhes și Kevin Lik, au fost eliberați în cadrul schimbului.

La rândul său, Moscova a primit opt dintre cetățenii săi, inclusiv pe Vadim Krasikov, un agent al Serviciului Federal de Securitate (FSB) care ispășea o condamnare pe viață în Germania pentru uciderea în 2019 a unui fost rebel cecen.

„Este greu să realizezi că ai fost eliberat pentru că un criminal a fost eliberat. Este dificil”, a declarat Iașin, figură de opoziție și fost consilier municipal al Moscovei, referindu-se la Krasikov.

Iașin, care a declarat anterior că nu dorește să fie implicat în niciun potențial schimb de prizonieri, a fost vocal cu privire la faptul că a fost inclus în schimbul istoric din această săptămână.

„Din prima zi după gratii, am spus că nu sunt pregătit pentru schimburi. Am cerut public să nu fiu inclus pe listele de schimburi”, a declarat el. „Aceasta a fost poziția mea conștientă. Am refuzat să părăsesc Rusia sub amenințarea arestării”.

El a insistat că scoaterea sa din Rusia a fost ilegală. La plecare, oficialii FSB i-au spus chiar înainte de plecare că, dacă va încerca vreodată să se întoarcă, Rusia nu se va mai angaja în niciun alt schimb de prizonieri politici deținuți în țară.

„Un ofițer FSB mi-a spus: „Te poți întoarce ca Navalnîi. Poți fi arestat ca Navalnîi. Poți sfârși ca Navalnîi””, a declarat Iașin.

Cu toate acestea, Iașin și-a exprimat recunoștința față de susținătorii săi din interiorul și din afara Rusiei și a spus că speră să întâlnească cât mai mulți oameni și să „învețe cum să fie un politician rus în afara Rusiei”.

